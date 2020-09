Fotbalisté karvinského béčka dál stíhají vedoucí Bohumín na čele divizní tabulky. Další soupeř, který si z Karviné odvezl debakl, byl poslední Bruntál.

Karvinská rezerva si poradila s dalším soupeřem. Střelecky se jí daří. | Foto: Tomáš Januszek

„Chtěli jsme hrát rychle dopředu, proto jsme hráli jen na tři obránce, ale zase jsme pokazili hodně kontrů zbytečnými přihrávkami navíc. Už do dvacáté minuty to mohlo být 3:0. No, nakonec tak skončil aspoň poločas,“ začal rekapitulaci nedělního duelu trenér karvinské rezervy Čestmír Kročil.