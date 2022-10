HLUBINA – BÍLOVEC 1:2 (1:1)

BRANKY: 39. Dawid – 37. Krayzel, 74. Gajdošík. Diváci: 80.

Zdeněk Skotnica (trenér Hlubiny): „Jsme naštvaní, protože se z toho dalo vytěžit více. Věděli jsme, co bude Bílovec hrát, jaké má hráče, a že mužstvo je zkušenější, než my. Nebáli jsme se hrát, presovali jsme je, měli s tím problém. V první půli jsme byli lepší, naštěstí jsme na gól soupeře brzy zareagovali. Po přestávce jsme chtěli pokračovat ve výkonu a zlomit to, ale přestali jsme hrát, běhali jsme bez míče, soupeř byl lepší a vytěžil z toho gól. My už v závěru žádný tlak ani šance neměli.“

Jan Woznica (trenér Bílovec): „Radost máme velkou. Jsou to pro nás cenné tři body. Bohužel utkání moc krásy nepobralo. Byl to spíše boj. Hra se kouskovala. Oběma týmům život komplikoval silný vítr. Když to shrnu, tak v prvním poločase se hrálo snad jen dvacet minut čistého času. Hře chybělo tempo. Ve druhém poločase jsme měli více ze hry. Hlubinu jsme do žádné velké šance nepustili a nakonec se nám podařilo zaslouženě vstřelit vítěznou branku. Byla šťastná, ale počítá se.“