„Kdyby to šlo, ještě bych pokračoval, ale zdraví bylo proti. V posledních sezónách mě pronásledovaly hlavně svalové potíže, nemá cenu se dál trápit,“ uvedl osmatřicetiletý záložník týmu FK Bospor, který celý svůj fotbalový život zasvětil Bohumínu. V sobotu nastoupí se svými dřívějšími spoluhráči Markem Poštulkou, Martinem Opicem a dalšími proti výběru hokejistů, sestavených Bohumíňákem Ondrejem Šedivým. Za jeho mužstvo Šachtar BO Ostrava by měli hrát třeba Rostislav Olesz, účastníci posledního mistrovství světa Matěj Stránský s Lukášem Klokem, dále Roman Polák, Jakub Štěpánek a další.

Jaroslav Kubinski se loučí s fotbalovou kariérou.Zdroj: Petr Kotala

Zápas pro Kubíka, takovém pojmenování zvolila legenda bohumínského fotbalu pro ten svůj poslední velký duel. „Chtěl jsem, aby ten zápas nebyl jenom o legraci, zábavě a o tom, že si pak společně dáme pivo, ale aby i někomu pomohl. Když jsem se dozvěděl o životním osudu Kubíka z Bohumína, který se narodil hodně předčasně, dlouho sváděl boj o holý život a ponese si nadále trvalé následky, měl jsem jasno. Všechny finance, které se podaří vybrat, chceme věnovat na jeho rehabilitaci,“ uvedl fotbalista s velkým srdcem, kterému nikdo neřekl nikdy na hřišti jinak než „Kubina“.

Bude to pro něj emotivní záležitost. Během utkání by se s ním na hřišti měli objevit i synové Viktor, který působí v dorostu MFK Karviná, a Matyáš, člen přípravky FK Bospor. „Jen nejmenší Kubík to ještě nezvládne, má teprve dva měsíce,“ smál se hrdý otec fotbalového klanu. „Doufám, že jméno Kubinski bude fotbalové fanoušky bavit i dál. Kluci mi dělají radost,“ poznamenal bohumínský patriot. Není ani vyloučeno, že v budoucnu se objeví u některého z mládežnických týmů v pozici trenéra: „Fotbal je má životní láska. Nezanevřu na něj, navíc k Bosporu mám silný vztah, který určitě tímhle neukončíme.“

Exhibiční utkání bude zcela v jeho režii. Mateřský klub se s neúprosným záložníkem také rozloučí, ale o bohatým program se postaral sám hrdina dne. Slovem bude Zápas pro Kubíka provázet Kubinského dlouholetý kamarád a spoluhráč Dušan Socha, připraveny budou třeba i atrakce pro děti. „Vstupné je dobrovolné a já věřím, že na Kubíkovu rehabilitaci vybereme slušnou částku. Budu rád, když dorazí co nejvíc Bohumíňáků, ostatně fotbal nám za poslední měsíce moc chyběl,“ dodal Jaroslav Kubinski.