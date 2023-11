/FOTOGALERIE/ To byla zase obrovská smůla! Napřed s Frenštátem prohrávali 0:1, pak přišel obrat a po gólech Wojnara a Hellera fotbalisté Havířova nad svým soupeřem vedli 2:1. Z nedělního domácího utkání 13. kola divize F ale nakonec mají jen bod, o dva zbývající přišli po brance Bednáře ve 4. minutě nastavení.

Havířov – Bohumín 1:1 (8. kolo divize F, 24. 9. 2023) | Video: Ivan Němeček

„Těžce se mi hodnotí zápas, když přijdete už potřetí o vítězství v nastaveném čase. Navíc, když vidíte, že hráči na hřišti dřeli jak koně,“ připomenul trenér Havířova Miroslav Matušovič předešlé ztráty dvou bodů jeho týmu.

V 1. kole Havířov remizoval v Šumperku 1:1 po proměněné penaltě domácího Lineta v 90+3. minutě a v 7. kole ho o vítězství v Jeseníku (3:3) připravil gól Cekurase v 90+4. minutě. „Po zápase pak přijdete do šatny, kde je hrobové ticho a vidíte bezmocně svěšené hlavy dospělých lidí, kteří jsou smutní z toho, co se to zase stalo a proč. Nikomu bych to nepřál vidět,“ dodal kouč.

Bohumín „ukopal" s Břidličnou třetí vítězství za sebou a stoupá tabulkou

Jeho Indiáni kromě toho přišli ve 2. kole o bod za remízu s Polankou, brankou Hona v 90+2. minutě tehdy domácí duel prohráli 1:2. „I když je Frenštát v tabulce pod námi, je to kvalitní tým. Ve svých řadách má šikovné i zkušené hráče, kteří prokázali svou kvalitu. Všichni jsme věděli co nás čeká, s hráči jsme se o tom bavili celý týden. Jsem přesvědčený o tom, že nic nepodcenili,“ vysvětlil Miroslav Matušovič.

Havířov je v tabulce devátý se 17 body za tři vítězství a osm remíz, Beskydu patří 14. příčka s 9 body za jednu výhru a tři remízy. „Na to, na jakém terénu se hrálo, kluci v rámci možností kombinovali, stříleli ze všech možných pozic a jednoznačně si za vítězstvím šli. Dokonce znovu dokázali otočit zápas, i když jsme prohrávali,“ vrátil se domácí trenér k obratu z 0:1 na 2:1.

OBRAZEM divočina v okrese: Horní Suchá zaskočila Dětmarovice, došlo i na box

„Pak ale přišla inkriminovaná 94. minuta a pro nás smutná tečka v zápase. Víme, že jsme ztratili dva body, ale kluci tam nechali vše a každý, kdo tam byl, to musel vidět. Všechny nás mrzí, jak to dopadlo, a jsme z toho smutní,“ přiznal kouč Havířova. „Hráči se nemají za co stydět. Někteří chtěli na hřiště a hráli se sebezapřením, i když byli zranění, protože jim na tomhle týmu a klubu záleží. Toho si nesmírně vážím,“ konstatoval Miroslav Matušovič.

Předposlední zápas podzimní části divize F hraje Havířov v sobotu 4. listopadu u desátého Valašského Meziříčí, které na něho v tabulce ztrácí dva body. První část sezony pak zakončí v neděli 12. listopadu doma proti Břidličné.

Rozjetá Karviná zvládla dalšího soupeře. Za osmou výhrou ji táhl útočník Doležal

Divize F – 13. kolo:

MFK Havířov – Beskyd Frenštát pod Radhoštěm 2:2 (0:0)

Branky: 61. Wojnar, 84. Heller – 54. Hrabec, 90+4. Bednář. Rozhodčí: Schneider – Šafrán, Potiorek. ŽK: Kisza, Michalčák, Kocemba, Matušovič (trenér), Majerczyk – Bzirský, Bartoš (trenér), Bednář, Hrabec. Diváci: 200.

MFK Havířov: Majerczyk - Kisza, Skoupý, Michalčák (46. Ciku, 88. Kaniok) - Míra (71. Michalek), Kocemba, Jež, Podešva, Streit - Heller, Wojnar. Trenér: Miroslav Matušovič.