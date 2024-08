A co na průběh řekli trenéři?

Jen pár desítek vteřin po návratu ze šaten se to povedlo domácím, když za Kodeše zapadla krásná střela Kuzmanoviče. Po dalších příležitostech se k největší hvězdě Havířova přidal po rohovém kopu i Teplý a od té chvíle už Havířov průběh kontroloval. Navíc z penalty přidal třetí branku Heller, závěrečné snížení Gažiho bylo jen kosmetickou úpravou.

„Věděli jsme, že Havířov má obrovskou sílu dopředu, naopak v obraně je trochu zranitelný, čemuž jsme přizpůsobili taktiku oproti minulým utkáním. Chtěli jsme hrát zezadu a spoléhat na brejky,“ odhalil kouč Bohumína Filip Racko.

„V prvním poločase nám to vycházelo, měli jsme tam dobré situace, jen škoda, že jsme nedali gól. Pak by ta hra vypadala jinak. Ve výsledku to rozhodl gól hned po přestávce, před kterým jsme zbytečně ztratili míč u lajny. Havířov chytil slinu, začal si více věřit a už nás dřeli,“ uznal Racko.

Jeho protějšek si mohl oddechnout. „Výkon dobrý, protože i klukům jsem v šatně říkal, že pro každý tým je těžké se v devadesáti minutách probránit k bodu. S tímto cílem tady Bohumín přijel, naštěstí jsme brzy po přestávce vstřelili gól, zlomili je, kluci se uklidnili a už to šlo lépe. Zvlášť po druhém gólu. Pak jsme to měli ještě více pod kontrolou,“ hodnotil šéf havířovské lavičky Tomáš Mrázek.

MFK Havířov – Bospor Bohumín 3:1 (0:0)

Branky: 46. Kuzmanovič, 58. Teplý, 72. Heller z pen. – 90. Gaži. Rozhodčí: Dudek – Malý, Macrineanu. ŽK: Jonathan, Hrabec, Teplý – Jan Kodeš, Václavíček, Kubík, Gaži. Diváci: 850.

Havířov: Prokel – Michalčák (51. Večeřa), Blejchař (40. Latoň), Wojnar, Jonathan – Hrabec (46. Zavadil), Zupko, Kuzmanovič (75. Zaremba), Heller (75. Kuboš) – Berek, Teplý. Trenér: Mrázek.

Bohumín: Jakub Kodeš – Bloksch, Kubík, Václavíček, Jan Kodeš – Smilek (76. Ferenc), Noga (62. Gaži), Sporysz, Hanus (62. Kubinski), Váňa (76. Herman) – Ndanusa (62. Fulier). Trenér: Racko.