jsme se pak sešli a během tří tréninků se připravili na zápas. Možná bylo znát, že jsme pět dní netrénovali, ale nedělal bych z toho velkou věc, takhle to měly i další mančafty,“ nevymlouval se Mrázek.

„Samozřejmě, mužstvu na vítězné vlně může taková pauza uškodit, ale jsem nakonec rád, že jsme to zvládli. Soupeři se na nás zápas od zápasu připravují, Frýdlant byl nachystaný velmi dobře. Mají kvalitního trenéra, který už má něco za sebou a ví, co chce hrát. Proto bylo strašně těžké se do nich dostávat, ale povedlo se,“ oddechl si Tomáš Mrázek.

Na úvodní trefu Bereka odpověděl krátce po pauze Literák. Pak začalo dobývání, které úspěšně zakončil Wojnar. „Jestli si někdo myslí, že každý zápas budeme vyhrávat 5:0, tak je to naivní pohled,“ měl jasno Mrázek.

„Frýdlant bránil od první minuty v hlubokém bloku a snažil se využít jakékoliv příležitosti. Zejména standardních situací, což se mu nakonec povedlo při vyrovnání na 1:1. Jinak tam měli ještě jednu šanci, ale jinak nás neohrozili. My naopak tlačili, byli jsme na jejich půlce aktivní, ale jen po šestnáctku. Všechny naše centry končily na prvním hráči. Co nám pak také nepomohlo, byl terén,“ zmínil Mrázek.

On sám věřil, že se podaří defenzivu soka prolomit. „Je potřeba říct, že to nebylo žádné náhodné vítězství, šancí v posledních dvaceti minutách jsme měli několik. Myslím si, že nám hodně pomohli střídající hráči. Hru oživili,“ podotkl kouč.

Po třech týdnech se vrátil Lukáš Skoupý. „On byl rozhodující element, protože dokázal vyjíždět z obrany a vytvářet přečíslení. Nakonec z jedné akce padl i klíčový gól,“ uzavřel Tomáš Mrázek.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí – MFK Havířov 1:2 (0:1)

Branky: 50. Literák – 43. Berek, 85. Wojnar. Rozhodčí: Labaš – Malý, Votava. ŽK: Literák, Mikulenka, Šafner, Svatonský – Jonathan, Wojnar. Diváci: 290.

Sestava Havířova: Prokel – Večeřa, Latoň, Jonathan – Hrabec (62. Skoupý), Wojnar, Zupko (72. Pantok), Kuzmanovič (72. Kuboš), Heller – Berek (62. Zavadil), Teplý. Trenér: Mrázek.