Na domácích v úvodu bylo možná znát zklamání z týdne, když na penalty vypadli z poháru proti třetiligovému Hlučínu. Postupně se však sebrali a vše vygradovalo ve 37. minutě, kdy skóroval Kuzmanovič.

Jak se později ukázalo, šlo o vítěznou branku, nicméně úplně rozhodnutí přišlo až po přestávce. Mezi 55. a 66. minutou Havířov skóroval třikrát. Postupně se prosadili Berek, Teplý a Heller, druhý jmenovaný navíc přidal gól v závěru. Havířov tak v sezoně i popáté vyhrál, naopak Petřvald poprvé ztratil. „Naprosto zasloužené vítězství,“ řekl jasně trenér Havířova Tomáš Mrázek.

„Doma budeme vždy dobývat, proto je to o prvním gólu. Naštěstí jsme ho dali ještě v prvním poločase, takže o to jednodušší to pro nás pak bylo, protože pak se soupeři jeho původní hra rozpadne. Dokud je to totiž nula nula, pořád cítí nějakou šanci, ale jakmile ho gólem zlomíme, tak to jde samo. To je obrázek všech těch domácích zápasů,“ pokračoval Mrázek.

Uvědomuje si, že bránění stojí protivníky spoustu sil. „Není lehké se 45 minut bez balonu jen posouvat v bloku a vykrývat prostory. Zvlášť, když mančafty na této úrovni na tom nejsou fyzicky tak, aby když inkasují, měly síly na zvrat. Jak říkám, první gól to zlomil, i když výsledkově bylo jasno okolo 55. minuty,“ opakuje Tomáš Mrázek.

Havířovu navíc pomohl návrat Tomáše Wojnara do zápasového procesu. „Ještě není stoprocentní, ale byl připravený na lavičce. Ano, bylo toho v poslední době hodně, ale že to zvládáme dokazuje, že jsme dobře nachystáni. Teď nás čekají papírově slabší soupeři, takže věřím, že se nám dál bude dařit a vytvoříme si nějaký náskok a půjdeme do trháku,“ uzavřel Tomáš Mrázek.

MFK Havířov – FK Petřvald na Moravě 5:0 (1:0)

Branky: 62. a 83. Teplý, 37. Kuzmanovič, 55. Berek, 66. Heller. Rozhodčí: Votava – Silný, Doležal. ŽK: Schaffartzik (Petřvald). Diváci: 521.

Sestava Havířova: Matěj – Večeřa, Latoň, Sylvester – Zavadil (59. Wojnar), Zupko (66. Pantok), Kuboš (59. Zaremba), Kuzmanovič (59. Hrabec), Heller – Teplý, Berek. Trenér: Mrázek.