Je to jako přes kopírák, line se prakticky všemi šesti dosavadními vystoupeními největšího favorita čtvrté nejvyšší soutěže. První poločas herně relativně vyrovnaný, na jeho konci, případně po obrátce však gól Havířova, posléze další a je hotovo. Tentokrát to hosté navíc zvládli i bez Nemanji Kuzmanoviče.

už v prvním poločase, kdy jsme měli tři závary, které byly nebezpečné. Nastřelili jsme tyčku i břevno, takže příležitosti k tomu byly,“ popsal kouč. „Jinak ale budu opakovat svá slova z minulého týdne. Rýmařov měl dvě zajímavé situace, jedna smrděla gólem opravdu hodně, přesto jsme měli vést. Jako obvykle to zlomil první gól. Pak už to jelo, my měli zápas pod kontrolou. Opět to bylo o nás. Když podáme optimální výkon, je jen málo mančaftů, které s námi mohou hrát,“ doplnil.

Domácí tým zároveň ale ocenil. „Byl to jeden z lepších soupeřů, se kterými jsme hráli. Asi ho ovlivnil středeční zápas s Frýdlantem,“ soudil Tomáš Mrázek. „Samozřejmě kondice… Víte, já když hrál, vždy potřeboval být dobře připravený. Byli trenéři, za jejichž působení jsem nachystaný nebyl a z toho jsem se poučil. Jestli po klucích něco chceme, musí být připravení. Já se snažil, aby byli a věřím, že to výsledky dokazujeme. S tím souvisí i kvalita týmu, protože žádný zápas jsme nevyhráli nějakou náhodou. Myslím si, že je vidět, co chceme hrát,“ podotkl.

Mrázek se svým trenérským štábem moc do sestavy nesahá, na jedné pozici však ano. Možná překvapivě na postu gólmana, které se střídají Jiří Prokel a Dominik Matěj. „Není dané, po kolika zápasech, záleží i na tom, jak se kluci cítí, ale oni jsou naprosto vyrovnaná dvojka, kterou by nám záviděli ve druhé lize. Proto musí chytat oba dva,“ vysvětlil kouč.

Bude tedy příště po dvou kláních, které patřily Matějovi, chytat Prokel? „Vypadá to tak,“ usmál se na závěr Tomáš Mrázek.

Jiskra Rýmařov – MFK Havířov 0:4 (0:0)

Branky: 47. vlastní Pitron, 51. Heller, 55. Teplý, 90+1. Berek. Rozhodčí: Brázdil – Votava, Vychodil. ŽK: Kundrátek, Zapletal, Hleba – Latoň, Zupko. Diváci: 165.

Sestava Havířova: Matěj – Večeřa, Latoň, Sylvester – Wojnar, Zupko (63. Kuboš) – Zavadil (68. Hrabec), Pantok, Heller – Teplý (68. Zaremba), Berek. Trenér: Mrázek.