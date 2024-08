Jsem přesvědčený o tom, že dobře trénujeme, jsme dobře připravení. Samozřejmě, pak je tady ta nadstavba, tedy široký kádr, který jsme takto schválně před sezonou stavěli, když máme ty nejvyšší cíle. Máme osmnáct hráčů, aby když někdo vypadne, byla plnohodnotná náhrada. Kluci momentálně dokazují, že i když pravidelně nehrají, naskakují do druhých poločasů, tak si to dobře sedlo a mančaft tahá za stejný konec provazu. Neříkám, že jsme ve Vratimově měli deset šancí, to ne, ale dvě tři další mohly gólem skončit. Proto doufám, že to bude pokračovat dál. Navíc jsme teď měli těžké soupeře. Opava, Bohumín, Vratimov… všichni hráli vrch divize, ne-li úplnou špici, takže chvilku trvalo, než jsme je zlomili. Ale podařilo se, jsem rád, protože máme dvanáct bodů, což je skvělý začátek. A teď bonus, ve středu hrajeme pohár s Hlučínem, takže je o co hrát. Jasně, je to těžký týden, ale po výhře se dobře regeneruje a já věřím, že to zvládneme.

Jsem stoprocentně spokojený s výsledkem, protože jsme věděli, že nás nečeká jednoduché utkání. Vždy je to tu těžké, Vratimov má šikovné fotbalisty a hrají silovým stylem. Tři body jsou opravdu vydřené. Tak jako minule s Bohumínem. Ale zasloužené. Vratimov jsme za celý zápas pustili možná do jedné nebezpečné situace, která by zaváněla gólem, ale dobře ji vyřešil Jirka Prokel. My sami jsme pak měli šance, které jsme neproměnili, ale jak říkám, výsledek 2:0 je asi zasloužený.

My si zakládáme na vysoké organizaci hry. Tu můžete dodržovat, pokud jste na to kondičně připravený. Tam souvisí jedno s druhým. Samozřejmě i s kvalitou a zkušeností jednotlivých hráčů. To je kombinace, která přináší ovoce. Snad to tak půjde dál.

Už jste nakousl téma poháru, v 1. kole budete hostit ve středu třetiligový Hlučín. Jak to pojmete?

Těžký zápas, samozřejmě Hlučín je favorit, protože hraje o soutěž výš. V pátek jsme byli sledovat jeho zápas s Třincem, takže víme, co nás čeká, že to nebude nic jednoduchého. Ale chceme postoupit. Zní to asi odvážně, ale kvalita v tomhle mančaftu je, a když už jsme vyřadili Třinec, o kterém si myslím, že je ještě o krok před Hlučínem, tak věřím, že když se všechno sejde, tak to klapne. Máme nějaké zraněné, ale zregenerujeme, nachystáme se a Hlučín můžeme udělat. Musíme však na každém postu podat maximální výkon.

Chystáte se protočit sestavu?

Uvidíme podle zdravotního stavu jednotlivých hráčů, ale nebojíme se tam kohokoliv dát. I když jsou na střídačce kluci mladších ročníků a v mužském fotbale nemají mnoho zkušeností, tak jsou pracovití a dobře nastavení. Do Havířova přišli po určité zkušenosti v minulých klubech s Palem Bugáněm (sportovním manažerem), tak jsou vyzkoušení a mají obrovskou perspektivu do budoucna. Když na to přijde, můžeme je na hřiště klidně poslat a nemusíme se bát, že by to byl propadák.

Je lákadlem i možnost v dalším kole narazit na ligového soupeře, byť pohároví zástupci Sparta, Slavia, Plzeň, Baník a Mladá Boleslav v osudí ještě nebudou?

Přesně tak. My v této sezoně máme dva cíle. Jeden je obecně známý, druhý pak právě pohár, aby se zvedlo povědomí o Havířově. Co lepšího může být, než k nám na stadion přinést ligový mančaft? Vím, že teď ještě Baník nasazený nebude, ale asi si všichni umíme představit, co by to udělalo, kdyby k nám přijel.

Neuvažovali jste o jiném termínu vzhledem k tomu, že ve stejnou dobu se bude hrát ligové derby Karviné s Baníkem? Třeba Bohumín hraje s Prostějovem až příští týden…

Zápas Baníku v Karviné se tuším rozhodl až po nás, ale to nemám ověřené. Každopádně původní termín našeho utkání byl 21. srpna, jenže pro nás to vycházelo blbě, jelikož bychom měli kratší čas na regeneraci. Navíc v pátek hrál s Hlučínem právě Třinec, takže ti by měli odstup jen dva dny. To jsme nikdo nechtěli. A teď nám to úplně zapadlo do systému, protože jsme hráli v sobotu ráno a další utkání máme doma až v neděli. Mezitím tedy ve středu můžeme hrát pohár. Před i po zápase je dostatek času na regeneraci a přípravu. Bohužel, když nám ta kolize sebere nějaké lidi z tribun, nedá se nic dělat. Nemůžeme se dívat na to, kdy hrají mančafty okolo, ale i na sebe a na to, jak to vyhovuje nám.