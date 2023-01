Fotbalové změny v Karviné: dres v zimě změnili Šindelář, Krčík a Rolinek

Karvinští na podzim ze třiadvaceti duelů získali 24 bodů za sedm vítězství a tři remízy. „Před začátkem sezony bychom to asi brali, nyní jsme ale trochu zklamaní,“ přiznal Marek Bielan. „Některé zápasy jsme měli dobře rozehrané, zbytečné ztráty jsme zaznamenávali doma – to by se určitě stávat nemělo. Měli jsme na třicet bodů!“ konstatoval.

„Nejradši bych vymazal zápas s Havířovem, to jsem byl opravdu hodně zklamaný. Remízu 1:1 jsme zachraňovali až v nastaveném čase a zahodili plno příležitostí ke skórování,“ vysvětlil.

Jako nejlepší hodnotí souboj v Opavě, kterou jeho svěřenci v 9. kole porazili 2:1 „V závěru prvního poločasu a celou druhou půli jsme na hřišti dominovali a měli tam vyhrát určitě vyšším rozdílem než pouze o gól,“ vyzdvihl kvalitní výkon týmu.

Od rezervy druholigové Opavy, která vede tabulku, dělí Karvinou po podzimu pouhé dva body. „Chceme kádr udržet, maximálně si pomůžeme dorostenci, jenže ti asi budou mít v nejvyšší soutěži své problémy, jsou až čtrnáctí,“ řekl Marek Bielan.

Slabinu týmu viděl na podzim v útoku. „Dlouhodobě nám chybí klasický hroťák. Bohužel Kacper Zych byl povětšinou zraněný nebo nemocný, což je velká škoda. Pomáhali nám kluci z dorostu Lucky Ezeh nebo Vinicius. A právě Brazilec Vinicius je s třemi trefami nejlepším naším střelcem, byť nastoupil jen do dvou utkání. To je rarita,“ připustil kouč karvinského „béčka“.

Na mladé hráče bude spoléhat i na jaře. „Máme šikovné kluky z loňského dorostu, ročník 2003. Bude to i o trpělivosti, musí to vydržet,“ řekl Marek Bielan. Oporou týmu je nejzkušenější hráč a jeho kapitán Pawel Brzóska. „Měl výbornou první část podzimu, potom jej přibrzdilo zranění. Pawel odehraje zápas na jakémkoliv postu, zvládne to v obraně, záloze i útoku. Je to komplexní a nepostradatelný fotbalista s výbornou tréninkovou morálkou, několik tréninkových jednotek absolvoval i v A-týmu,“ prozradil.

V rámci přípravy má rezerva v plánu odehrát osm zápasů, začne 21. ledna doma s „béčkem“ Opavy, dalšími soupeři budou postupně Krásno a Bánová ze Slovenska, Vítkovice, Polanka, Frýdlant a Řepiště, generálkou pak 11. března duel v Bohumíně.