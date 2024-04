„Průběh utkání se od začátku jarní části sezony opakuje. Jsme lepší na míči, máme velkou územní převahu, ale bohužel nedohrajeme naše akce do finále. Naopak soupeř z ojedinělé akce dokáže skórovat. Pokud bych to měl k něčemu přirovnat, tak je to jako s*x bez vyvrcholení.“ řekl trenér Indiánů Tomáš Mrázek pro web MFK.

Jeho tým po trefách Malého v 7. a Nieslanika v 68. minutě prohrával 0:2. „Nesložili jsme ale zbraně. Nejprve snížil střídající Zaremba a šest minut před koncem vyrovnal Jež, který se na plac dostal v 59. minutě. Náš výkon splňoval parametry od 65. minuty, do té doby to byl paskvil,“ konstatoval Tomáš Mrázek.

„Nechci být trenérem jen tehdy, když se vyhrává, proto cítím zodpovědnost za to, že jsem to v klucích zatím nedokázal zlomit. Beru to na sebe, za kluky ovšem stojím a věřím jim,“ dodal kouč.

Nespokojenost s průběhem duelu přímo na místě vyjádřil i Pavol Bugáň, manažer A-týmu Indiánů a druhý asistent trenéra.