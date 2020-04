„Podobně jako v Dětmarovicích jsme si záchranu v soutěži chtěli vykopat na hřišti, ale jsou na světě důležitější věci než fotbal a zdraví je jedna z nich, takže to všichni respektujeme,“ pravil úvodem Matušovič, jedním dechem ale dodal, že už se nemůže dočkat toho, až se vládní bezpečností opatření kvůli pandemii viru začnou uvolňovat.

„Všichni máme rádi fotbal a potřebujeme už začít, alespoň v omezené míře, společně trénovat. Třeba po menších skupinkách. V zimě jsme na sobě tvrdě makali a upřímně – v individuálních podmínkách si fyzičku udrží málokdo, spíš skoro nikdo. Vždy záleží na vůli každého hráče, aby sám sobě naložil, co nejvíc dovede. Jenže každý jsme jiný,“ připouští Matušovič.

Na druhou stranu by nerad důsledný zimní dril ordinoval hráčům i v létě. „To bychom kluky utavili. Letní přestávka bude podobná jako ty předchozí, řekněme měsíc, měsíc a půl,“ tipuje.

Jak dodal, nejhorší je teď pro kluby čekání na to, až se bude moci začít něco dělat. „Sezona je v trapu, ale hlavním problémem je, jak vyplnit nyní tu mezeru od půlky dubna do konce června. Co dělat? Protože předpokládáme, že koncem června se kluci normálně rozejdou na dovolené, aspoň taková je má představa,“ říká.

Hráčům tak nezbývá, než se připravovat individuálně a čekat, kdy vláda povolí kolektivním sportům společný trénink. „Až se tak stane, nemám problém absolvovat s více skupinkami venkovní trénink. Na hřišti jsem skoro jako doma, takže pro mě by to nebyla žádná ztráta času. Jenže zatím jen čekáme,“ posteskl si Matušovič.