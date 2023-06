/FOTOGALERIE/ Karvinští fotbalisté přepsali historii! Po rychlém návratu A-mužstva mezi ligovou elitu slaví teď postup i jeho rezerva. V neděli vyhrála v Novém Jičíně 4:0 a v tabulce vede o čtyři body, které kolo před koncem divize F už nikdo ze soupeřů nemůže překonat. V příští sezoně tak „béčko“ MFK Karviná bude poprvé hrát MSFL.

Zápas 23. kola divize F Valašské Meziříčí - MFK Karviná B 0:3. | Foto: MFK Karviná

„Myslím, že je to nejlepší sezona celého klubu, dnes dopoledne postoupila naše osmnáctka do druhé ligy,“ radoval se i z úspěchu dorostu Marek Bielan, trenér B-týmu mužů a asistent u dnes už znovu ligového „áčka“.

„Nic lepšího nás nemohlo potkat – u mužů první a třetí liga, U18 ve druhé lize. Mise je splněná,“ usmíval se spokojeně. „Je to úspěch devatenáctky, B-mužů a áčka. Mezi námi je propojenost tak velká a fungující, že jsme to dokázali společně,“ přiblížil strategii karvinského klubu.

Šestnáctá výhra v divizi F se ale nerodila lehce, Nový Jičín měl dvě velké šance ze standardek. „Hlavně v prvním poločase to bylo celkově tvrdé utkání, až trošku na hraně,“ poznamenal Marek Bielan.

„Ale věděli jsme, že kvalita i u náhradníků, kteří mohou klidně hrát v základu, se musí projevit. A právě lavička rozhodla celý zápas. I když musím pochválit Luckyho Ezeha, který si přinesl formu z A-mužstva a dnes hrál fantasticky,“ vyzdvihl karvinskou oporu, která dvěma góly otevřela skóre duelu. Další pak přidali Adam Vrba a Chukwudozie Malachy Clement. „Chválím celý kolektiv,“ dodal kouč.

Oslavy postupu do MSFL začaly ještě na novojičínském hřišti. „Kluky jsem nemohl vytáhnout z kabiny. Naštěstí pochopení měl i pan řidič autobusu, ale bylo to krásné,“ popsal trenér nedělní návrat domů s tím, že někteří hráči už mají v oslavách praxi.

„Někdo nepostoupí v životě ani jednou a tady jsou kluci, kteří to zažili už dvakrát, předtím slavili s áčkem. Ale ten pocit, jestli do ligy nebo do MSFL, je stejný. Prostě nádhera,“ radoval se Marek Bielan.

Kdyby divizní „béčko“ neuspělo v Novém Jičíně, mělo ještě jednu šanci v domácím derby s Bohumínem. „Věděl jsem, že to zvládneme, chuť byla na klucích vidět během týdne v tréninku,“ prozradil kouč s tím, že poslední zápas sezony rozhodně nevypustí. „Chceme získat body a prodloužit naši šňůru. Doufáme, že přijde hodně lidí a oslavy budou pokračovat,“ připomenul jarní sérii deseti zápasů, v nichž bodovali, sedm v řadě za sebou bylo vítězných.

Divize F – 25. kolo:

FK Nový Jičín – MFK Karviná B 0:4 (0:1)

Branky: 20. a 49. Ezeh, 62. Vrba, 72. Clement. Rozhodčí: Broskevič – Godfryd, Tvardek. ŽK: Vahalík, Gaži – Moses, Fukala. Diváci: 100.

Karviná B: Mrózek - Fukala (52. Jurčák), Trček, Motyčka, Bielan (52. Goj) - Moses (66. Jurga), Traore - Brzóska, Vrba (66. Clement), Kokovas (52. Molitorisz) – Ezeh. Trenér: Marek Bielan.