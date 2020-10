V sobotu podlehli v Opavě místnímu béčku a zapsali druhou porážku za sebou. Třetí z posledních čtyř zápasů. „Paradoxně jsme tentokrát hráli dobře,“ poznamenal vedoucí bohumínského mužstva Patrik Poštulka.

Předchozí utkání nevyšla svěřencům trenéra Martina Špičky herně, ale ani výsledkově. Tentokrát je výsledek pro Bohumín krutý. „Prvních třicet minut jsme hráli konečně velmi dobře, i přes všechny naše absence. Bohužel jsme neproměnili šance,“ smutnil Poštulka, kterého musel Špička poslat na lavičku jako hráče, protože hostů bylo prostě málo.

Do hry se konečně dostal i uzdravený Palej, tréninkový výpadek na něm ale byl znát a nakonec jej střídal nemocný Kubinski. Největší šanci první půlhodiny spálil Latocha, který postupoval sám na gólmana, ale nedal.

Pak domácí během dvou minut dvakrát skórovali. „Odvrátili jsme standardku, Kuba Kodeš chytil domácím jasnou tutovku, jenže dorážku jsme už nepokryli,“ zalitoval Poštulka. Otřesení hosté před poločasem inkasovali ještě jednou a jejich akcie začaly blednout.

Do hry se Bospor dostal v prvních minutách druhé půle, kdy z penalty korigoval Václavíček. Latocha měl pak opět šanci, znovu proti gólmanovi neuspěl a místo přiblížení na rozdíl jednoho gólu odskočili Opavané na 4:1.

„Bohužel teď nemáme žádného snajpra, který by nám pravidelně dával góly. Když dala Opava čtvrtý gól, už nás přehrála a neměli jsme na to. Prostřídali, kdežto my neměli kým. Ta čtrnáctidenní pauza, která teď kvůli covidu nastane, nám vyloženě pomůže,“ přiznal Poštulka.

Vyjádřil jen přesvědčení, že bude opravdu jen dvoutýdenní.

SFC Opava B – Bospor Bohumín 5:1 (3:0)

Branky: 35. Rychlý, 37. Harazim, 42. Dordić, 70. Veselý, 77. Celta – 63. z pen. Václavíček. Rozhodčí: Běhal – Mikulášek, Slováček. ŽK: 3:1. Bez diváků.

Bohumín: Jakub Kodeš – Ferenc, Václavíček, Jan Kodeš, Stošek – D. Uher (82. Orihel), Palej (74. Kubinski), F. Hanus, Strojek, Bloksch – Latocha. Trenér: Špička.