„Nedělám z toho žádné závěry, je to příprava, do které jsme šli z plné fáze,“ řekl kouč havířovských Indiánů Miroslav Matušovič. „Od pondělí 9. ledna jsme začali na hřišti, ale předtím měli kluci individuální plány. Všichni po nich přišli v pohodě, s chutí a připravení na jarní část,“ prozradil.

Utkání trenér využívá i k testování případných posil týmu. „Máme tady tři hráče z Polska, kteří by to u nás chtěli zkusit. Uvidíme, jestli zůstanou, napoví tomu další zápasy. Zatím je to začátek přípravy, vše je ještě ve fázi jednání,“ upozornil trenér s tím, že by rádi rozšířili každou řadu. „Chtělo by to posílit obranu, zálohu i útok. Pro tým je dobře, když je v něm konkurence, aby se každý vybičoval k maximálnímu výkonu,“ vysvětlil Miroslav Matušovič.

Do přípravy se kromě marodů zapojili všichni hráči, kteří oblékali havířovský dres na podzim. „Zatím nikdo neodchází, ale může něco nastat, zájem o ně je,“ přiznal kouč. O definitivním složení kádru pro jaro by chtěl mít jasno koncem února.

Havířov sází v zimní přípravě na domácí podmínky. „Máme tady dostatek kvalitního zázemí na tréninky, jako jsou hrací plochy nebo naše posilovna. Kousíček dál je skvělý park, který není jen na rovině, ale skládá se z různých terénů se spoustou kopců. Není důvod někam odcházet, prostředí máme zmapované, dobře ho známe a pro naší přípravu je ideální,“ konstatoval kouč Indiánů.

Z původně naplánovaných devíti zápasů se kvůli sněhové nadílce neodehrálo pouze 21. ledna derby s Českým Těšínem (krajský přebor). „Mrzí mě to, trošku nám to narušilo přípravu,“ poznamenal Miroslav Matušovič.

„Nehledáme jen slabší soupeře, abychom na tom byli výsledkově dobře, ale kvalitu postupně zvedáme nahoru. O víkendu jedeme do Polska, kde nás čeká béčko Bielsko-Biale, což je skvělý tým, a mezi příštími soupeři máme Všechovice z divizní skupiny E i třetiligové Hranice,“ přiblížil další program.

Po generálce 11. března s vedoucím týmem krajského přeboru v Řepištích zahájí Havířov jarní část divize F v neděli 19. března doma proti rezervě druholigové Opavy.

Přípravný zápas: MFK Havířov – SK Stonava 4:0 (2:0)

Branky: Pierlak 2, Míra, Ciku.

Sestava Havířova: Přibyl – Podešva (46. Streit), Skoupý (46. Kisza), Hutyra – Pierlak, Kocemba, Kaniok (46. Noga), Çiku, Heller (46. Velčovský) – Piękoś (46. Michalek), Míra (46. Kisiala). Trenér: Miroslav Matušovič.