OBRAZEM: Penalta v nastavení a dva body jsou fuč. Za Havířov bojovali i fanoušci

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Vypadalo to na vydařený start sezony. Fotbalisty Havířova na hřišti v Šumperku, který do divize F přestoupil ze skupiny E, poslal ve 41. minutě do vedení Elvist Ciku. Indiáni ho udrželi téměř až do konce, přestože od 70. minuty po vyloučení Ježe nedělní duel dohrávali v deseti. O tři body za vítězství přišli ve třetí ze čtyř minut nastavení, kdy Linet z pokutového kopu zajistil v 1. kole domácím remízu 1:1.

Penalta Petra Lineta z nastaveného času, která zajistila Šumperku cenný bod. | Video: Miroslav Pergl