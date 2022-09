„Když nám vyjde úvod zápasu a dáme rychle gól, soupeř musí hru otevřít. Naši mladí hráči, kteří jsou rychlí, se dostanou do šancí, a to se dnes stalo,“ připomenul karvinský trenér Marek Bielan, že brankostroj zahájil už v 8. minutě Věčorek.

„Tím, že dorost má repre pauzu, jsme si pomohli dvěma útočníky, kteří umí nahoře balon podržet,“ upozornil na Ezeha a Viniciuse v domácí sestavě. Ze stabilních hráčů druholigového „áčka“ v ní byl jen brankář Ciupa.

„Bruntál chtěl po gólu hru otevřít, my ho z rychlých brejků potrestali a pak už jsme měli zápas v režii,“ dodal Marek Bielan poté, co Motyčka v 17. a Brzóska ve 25. minutě zvýšili karvinský náskok do přestávky na 3:0. „První poločas byl velmi kvalitní, ve druhém to trošku spadlo do takového pohodového utkání. Tři body jsou zasloužené,“ dodal kouč rezervy druholigové Karviné.

Divize F - 8. kolo:

MFK Karviná B - FC SO Bruntál 6:1 (3:0)

Branky: 47. a 71. Vinicius, 8. Věčorek, 17. Motyčka, 25. Brzóska, 54. Goj - 48. Modelský. Rozhodčí: Potiorek - Kaloč, Šafrán. ŽK: Buzek - Rončák. Diváci: 50.

Karviná B: Ciupa - Věčorek, Teplan, Jurčák, Kokovas (46. Marciňa) - Buzek (46. Molitorisz), Jurga (61. Trček) - Brzóska (57. Marych), Goj, Motyčka - Ezeh (46. Vinicius). Trenér: Marek Bielan.