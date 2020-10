Řídící komise pro Moravu rozhodla o letošním předčasném ukončení svých fotbalových soutěží, což potvrdil sekretář Řídící komise FAČR pro Moravu Radek Šindelář.

Co na rozhodnutí Řídící komise pro Moravu a Slezsko říkají v klubech z Karvinska?

Marek Bielan (trenér Karviné B)

Zbývala tři kola, to se dalo dohrát během týdne, pokud by tam byla vložená středa. No co se dá dělat, v rámci opatření rozhodla moravská soutěžní komise takto, nezbývá, než to respektovat. Snad se to na jaře dohraje. U nás zase takový problém s termíny asi nebude, v soutěži je jen čtrnáct celků, horší to bude v MSFL, tam jich je osmnáct. My teď budeme pokračovat normálně v tréninku, až nám to situace a vláda dovolí. Do té doby se kluci připravují individuálně. Běhání, kolo, to je asi tak vše. Možná se ještě do konce roku domluvíme na nějakém přáteláku, pokud by to šlo.

Martin Špička (trenér Bohumína)

Za mě je to logické vyústění aktuální situace. V minulém týdnu jsme kvůli počasí nemohli trénovat, v dalším přišel tento verdikt a asi je to i spravedlivější, protože někdo třeba trénoval, jiný ne, někde byl koronavirus, jinde ne. Můžeme jen doufat, že na jaře to bude klidnější a týmy zase budou na stejné startovní čáře. Takže za nás je to rozumné řešení, že už se letos hrát nebude. Na jaře těch termínů zase není tolik, aby se to nedalo zvládnout. My dojedeme normálně rok, jako bychom měli za sebou podzimní část a po novém roce půjdeme zase do přípravy. Přípraváky už si letos domlouvat nebudeme, ale až to bude povoleno, chceme se ještě nějak udržovat v tréninkovém rytmu.

Josef Jadrný (trenér Dětmarovic)

Čekal jsem, že by svaz mohl ještě vyčkávat, aspoň do toho 3. listopadu, ale asi už to tam nechtěli protahovat. I s výhledem na nelepšící se situaci. My jsme každopádně byli připraveni čekat do začátku, i do půlky listopadu, s tím, že ta tři kola se dohrají. Anebo třeba jen dvě kola. Záleželo by na situaci v republice. Máme za to, že čím víc kol by se stihlo, tím lépe. Nestalo se, odpískali to, tak se to dohraje na jaře. Není to zase takový problém jako v MSFL, kde je víc mančaftů. My začneme až počátkem března, sezona se může protáhnout do půlky nebo konce června. Pokud nám to povolí, chceme se ještě v listopadu připravovat, možná sehrát i přátelák, a pak už se sejdeme až na klasické zimní přípravě 15. ledna.

Bronislav Šimša (předseda Havířova)

V současné chvíli je to rozumné řešení. Situace v Česku není příznivá, omezení jsou tvrdá, takže se něco podobného dalo čekat. U nás v divizi je to ještě dobré, tři kola, která chyběla dohrát, se na jaře stihnou bez problémů, je to otázka jednoho dvou anglických týdnů. Ostatně – obvykle bývalo na jaře k odehrání patnáct zápasů, tak teď to bude šestnáct. Horší to budou mít týmy v MSFL, která je rozšířená na osmnáct celků a ukazuje se to jako problém. Nejhorší ale je, že se teď nemůže trénovat. A nikdo neví, jak dlouho ještě. Fotbalisté si určitě nemohou dovolit nedělat nic třeba tři měsíce. Musí se udržovat. Jenže tělocvičny jsou zavřené, trénovat nemohou ani děti, je to tristní.