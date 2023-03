V březnu 2023 měl dnes 35letý stoper možnost zahrát si nejen proti svému bývalému celku, ale také proti o šestnáct let mladšímu bratrovi Filipovi, který v přípravném utkání nastoupil v přerovské bráně. „Těch příležitostí zahrát si proti bráchům jsem moc neměl. Hráli jsme buď spolu, nebo to byla nějaká sálovka. Velký fotbal jsem si zahrál dříve pouze proti Martinovi, to bylo také v přípravě,“ vzpomíná Ondřej Václavíček.

Sobotní přátelský duel na umělce v Hranicích ovládl Přerov 4:3. „Abych bráchu nějak neshodil,“ pousmál se při hodnocení bratrova výkonu mezi třemi tyčemi. „Myslím, že první gól mohl chytit. Měl to na ruce. Přerov pak měl víc balon na kopačkách, takže Filip hrál spíš rukama než nohama. A musím říct, že rozehrávku nemá vůbec špatnou. Klukům v tom určitě pomůže. Ani organizace hry nebyla z jeho strany špatná, i když já jsem zvyklý řvát víc. Ale to přijde s věkem,“ zasmál se Ondřej Václavíček.

Přepadla ho při konfrontaci s Viktorkou nějaká nostalgie? „To víte, že jo. V Přerově jsem strávil kromě půlroku v Kozlovicích a čtyř let v Hulíně celou kariéru. Udělal jsem si tam nějaké jméno i spoustu kamarádů,“ povzdechl si Václavíček.

„Těch známých v týmu samozřejmě výrazně ubylo, buď skončili, nebo hrají jinde. Ale je to pro mě srdcová záležitost. Sem tam si zavolám třeba s asistentem Peťou Bogdaněm. A nejvíc jsem v kontaktu samozřejmě s bráchou,“ doplnil.

Ještě před svým odchodem na sever si Václavíček stihl zahrát také třeba s Jiřím Kratochvílem, Viktorem Kocianem, Janem Masným, Petrem Mirvaldem nebo Davidem Kučou ze současného kádru Přerova.

„Je to hodně mladý kádr. Na můj vkus možná až moc. Chybí tam nějaký třicátník, který by kabinu umravňoval, motivoval. Určitě ale tenhle tým může udělat nějaký úspěch,“ věří Ondřej Václavíček.

„Sleduji je a určitě to není na deváté místo tabulky. Měli by být výš. Ambice v Přerově po minulé sezoně musí být vysoké. Hrát na špici a v horizontu nějakých dvou let možná i divizi vyhrát,“ myslí si bývalý přerovský kapitán.

Pásku nosí i v Bohumíně, kde jej okamžitě přijali s respektem. „Jo, v kabině nám to klape, utvořili jsme dobrou partu,“ má jasno.

Právě Václavíček odehrál na podzim nejvíce minut ze všech bohumínských borců. „Ambice máme určitě takové, abychom hráli na špici, někde do třetího, čtvrtého místa. Nebránili bychom se ani tomu to vyhrát, ale na to jsou tam jiní adepti,“ zmínil.

Bohumín je na čtvrtém místě divize F a ve vyrovnané tabulce ztrácí jen tři body na první béčko Opavy.

„Zimní příprava se chýlí ke konci. Hráli jsme během ní i s áčkem Karviné, což bylo hodně výživné, i pro mě v mém věku. Prohráli jsme ale jen 1:2 a něco nám to dalo. Dokázali jsme si, že můžeme hrát s každým,“ řekl Václavíček.

Synové? Hokejista i MMA zápasník

Ten se do Přerova jen tak vracet nebude. Pro Viktorku škoda, zkušený lídr defenzivy by se jistě hodil. Václavíček se ale s rodinou dobře zabydlel u česko-polských hranic.

„Koupili jsme v Bohumíně byt, rekonstruujeme a konečně půjdeme do vlastního. Navíc už jsme čtyři, nás Václavíčků je čím dál víc a samí kluci,“ zavtipkoval vedoucí provozu ve Vagonce Škodovky.

„Starší synek půjde do školy a hraje hokej za Vítkovice, menší má dva a půl roku a taky to vidím na nějaký sport. I když nevím, zatím je to takový vybijokno, možná to vypadá spíš na nějaké MMA, což bych zrovna nechtěl,“ prozradil závěrem Ondřej Václavíček.

