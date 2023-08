/FOTOGALERIE/ Po remíze ve Velkých Hošticích s rezervou druholigové Opavy (1:1) fotbalisté Bohumína dosáhli na tři body. V zápase 2. kola divize F porazili doma nebezpečný Vratimov 2:0. Střelcem obou gólů byl Oumar Touré, jednadvacetiletá posila Bosporu z Pobřeží slonoviny.

SFC Opava B - Bohumín 4:1. | Foto: Deník/Petr Widenka

„Na soupeře jsme se perfektně připravili, věděli jsme, co od Vratimova čekat. Co jsme nachystali, to kluci do puntíku i splnili,“ chválil tým Patrik Poštulka, asistent trenéra Bohumína Martina Špičky, za dodržení stanovené taktiky.

„Soupeř si vytvořil šance až v závěru, kdy už nakopával míče dopředu, naopak my zápas mohli zlomit dříve, šance měli Petr Bloksch i Franta Hanus. Věděli jsme, kde jsou slabiny soupeře, a v tom jsme i zápas rozhodli,“ vysvětlil asistent Patrik Poštulka.

Ve 3. kole čeká Bospor v neděli 20. srpna zápas na hřišti Bruntálu. Zasáhnout do něj by už mohla nejčerstvější posila, dvaadvacetiletý útočník N’Sikan Ludel Kouadio z Pobřeží slonoviny, který naposledy hrál za francouzský klub Saint-Denis Union Sport.

„Útočníků nemáme nazbyt, a tohle je určitě zajímavý hráč,“ prozradil kouč Martin Špička, že mladý Afričan ho zaujal svou rychlostí a hbitostí.

Divize F – 2. kolo:

Bospor Bohumín – Vratimov 2:0 (1:0)

Branky: 42. a 76. Oumar Touré. Rozhodčí: Jurajda - Mankovecký, Tvardek. ŽK: Kubík, Malysz, Jan Kodeš – Bajzath, Chlopek. Diváci: 240.

Bohumín: Jakub Kodeš – Kubík, Václavíček, Jan Kodeš – Marič, Karčmář, Hanus (84. Ferenc), Sporysz (50. Malysz) – Bloksch, Oumar Touré – Mooc (67. Noga). Trenér: Martin Špička.