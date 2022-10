Zápas ale pro hosty nezačal dobře, od 22. minuty, kdy Doleček po jejich hrubé chybě proměnil pokutový kop, prohrávali 0:1. „Prvních dvacet minut jsme zaspali, soupeř byl lepší a přehrával nás. Naštěsti nějaké pološance nedotáhl a dva góly, které dal, byly z ofsajdu. Nevypadalo to s námi dobře,“ vrátil se kouč k úvodu duelu. „Naštěstí Marciňa dal nádherný gól z dálky na 1:1, pak jsme měli čtyři tutové šance, ale netrefili jsme,“ popsal další průběh.

Do druhé půle nastoupil tým jako vyměněný. „To byl snad náš nejlepší zápas, co jsem u béčka. Kluci soupeře prakticky nepustili do žádné šance, mohli jsme dát další tři čtyři góly, ale bohužel,“ nevěřícně kroutil hlavou Marek Bielan.

Vítězná branka padla až v 57. minutě, jejím autorem byl Goj. „Měli jsme neskutečné šance, a kdybychom je dali, mohli jsme zápas dohrát v klidnějším tempu a nestrachovat se v závěru o výsledek. Naštěstí jsme to zvládli,“ oddechl si karvinský kouč.

Divize F - 9. kolo:

SFC Opava B - MFK Karviná B 1:2 (1:1)

Branky: 22. z pen. Doleček - 31. Marciňa, 57. Goj. Rozhodčí: Šimoník - Janeček, Malý. ŽK: Janjuš - Teplan, Brzóska. Diváci: 71.

Karviná B: Fabisz - Marych (46. Věčorek), Teplan, Trček, Brzóska (79. Jurčák) - Marciňa, Jurga - Molitorisz (88. Buzek), Goj, Clement (90. Buřík) - Zych. Trenér: Marek Bielan.