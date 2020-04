„Vzhledem k vývoji je to asi očekávané a nejrozumnější řešení,“ uvedl po oznámení verdiktu výkonného výboru FAČR trenér mužů FK Bospor Martin Špička a dodal: „V tuhle chvíli jde hlavně o zdraví hráčů a fanoušků, musíme to proto respektovat.“

Téhož názoru je i předseda klubu Ivo Cichoň. „Zasáhla vyšší moc, my s tím nic neuděláme a chápeme to, byť se nám to samozřejmě nelíbí. Po podzimu jsme ztráceli na první místo čtyři body, chtěli jsme na jaře hrát nahoře,“ štvalo Cichoně, že tým ani nedostal šanci o vítězství v soutěži zabojovat.

„Na podzim jsme doma zbabrali dva zápasy, v nichž jsme vedli 2:0. Mít ty body, tak jsme první. Netvrdím, že bychom hráli vyloženě o postup, ale mužstvo máme dobře složené, posílili jsme o kluky z Hlučína a věřili jsme, že nahoře hrát budeme,“ přiznal první muž bohumínského fotbalu.

Nepříjemností je hlavně to, že momentálně nikdo neví, co bude dál. Poslední mistrovský zápas sehráli fotbalisté divize před více než pěti měsíci a začátek nové sezóny je v nedohlednu. „Není to ideální stav. Kluci měli za sebou dlouhou přípravu, byli na zápasy natěšení, ale s tím nejde nic dělat,“ uznává Špička.

Svým hráčům rozdal individuální plány. „Uvidíme, co bude, až nouzový stav přestane platit. Pak se do toho asi obujeme naplno,“ uvažuje Špička.

Nezasáhne předčasné ukončení sezony do ekonomického chodu klubu? „My máme výhodu v tom, že naším hlavním partnerem je město a to nás podrží. Teď bude mít asi víc klubů problémy, ale nás se to snad nedotkne. Teď asi žádné peníze čerpat nebudeme, to je jasné, ale předpokládám, že nějaký fatální dopad to na nás mít nebude,“ poděkoval městu Bohumín za podporu Ivo Cichoň.

A hráči? „Bylo by fajn mít po letech delší letní přípravu. Jednotlivé ročníky soutěží od sebe vždy dělil sotva měsíc, teď bychom možná spolu trénovali déle. Ale to vše se teprve uvidí,“ zakončil trenér Špička.