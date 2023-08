/FOTOGALERIE/ V úvodním kole divize F dostali gól z penalty v 93. minutě a přišli o dva body za vítězství před týdnem v Šumperku (1:1), v prvním domácím duelu nové sezony ztratili fotbalisté Havířova bod za remízu v 92. minutě. V nedělním zápase 2. kola podlehli Polance nad Odrou 1:2.

Zápas 2. kola divize F MFK Havířov - Polanka n. O. 1:2. | Foto: MFK Havířov/Viktorie Mrázová

„Nevím, do jaké míry se na našem dnešním výkonu projevil středeční pohárový zápas a vlastně anglický týden, kdy jsme v jednom týdnu odehráli třetí utkání, ale určitě jsme dobře nehráli,“ připomenul havířovský trenér Miroslav Matušovič 1. kolo MOL Cupu s Unií Hlubina (0:2).

„Dnes to bylo takové utahané, upracované a přišlo mi, že všichni mají stejné tempo, což není dobře. V útočné i obranné fázi jsme udělali spoustu zbytečných až naivních chyb a s tím uspět moc nejde,“ řekl kouč domácích Indiánů o nedělním duelu v divizi.

Skóre zápasu otevřel v 16. minutě ostravský Kohut, domácí zásluhou střely Ježe ve 39. minutě stav srovnali.

„Ze všeho nejvíc mě mrzí, že dostáváme pořád stejné góly, a to buď ze standardních situací nebo v samotném závěru utkání. Přitom už jsme změnili způsob bránění a zkusili všechny varianty, ale vždy tam někdo zklame a my z toho dostaneme gól,“ vrátil se trenér k brance Hona z 92. minuty, která Havířov připravila o bod za remízu.

„V těchto situacích je to o maximalní koncentraci a zodpovědnosti každého hráče. To si musí všichni uvědomit, protože když to jen trošičku někdo podcení a vypustí, tak na to pak doplácí celý tým a celá práce je znehodnocená,“ upozornil Miroslav Matušovič.

„Navíc, když už podruhé přijdete o body v nastaveném čase, tak je to k zbláznění. Pokud chceme být úspěšní, musíme se z těchto situací poučit a už to neopakovat. Věřím, že právě tohle se stane a ztracené domácí body přivezeme z venku,” přál by si trenér Havířova v sobotu 19. srpna oloupit rezervu druholigové Opavy.

Divize F – 2. kolo:

MFK Havířov– FK SK Polanka n. O 1:2 (1:1)

Branky: 39. Jež – 16. Kohut, 90+2. Hon. Rozhodčí: Ogrodník - Smýkal, Mitura. ŽK: Hamrozi, Kisza, Matušovič (trenér) - Kuča, Kirschner, Kohut. Diváci: 240.

Havířov: Majerczyk – Kisza, Skoupý, Michalčák (46. Streit) – Heller, Kocemba, Wojnar (70. Kaniok), Podešva, Jež (80. Michalek) – Piękoś, Míra (59. Hamrozi). Trenér: Miroslav Matušovič.