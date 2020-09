Šest kol trvalo, než se bohumínští fotbalisté dočkali toho, že nebyli schopni vyhrát divizní zápas.

Trenér Bohumína Martin Špička tentokrát marně vyhlížel nějaké ty body. | Foto: Michal Chadim

První ztrátu zaknihovali až v 7. kole, a to překvapivě na půdě Nového Jičína, který se do té doby potácel u dna tabulky. „Bohužel to přišlo teď. Měli jsme informace, že domácí trenér má nůž na krku a Nový Jičín potřebuje nutně vyhrát. Po zápase jsme si dělali srandu, že jsme mu pomohli, on je totiž z Bohumína,“ usmíval se vedoucí bohumínského mužstva Patrik Poštulka na adresu Petra Blejchaře, trenéra Nového Jičína.