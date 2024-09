Ano, když jsme zjistili, že máme v MOL Cupu Prostějov, tak jsem se těšil. Zajímavá konfrontace, kdy porovnáte, na co ještě máte. Bohužel se stalo, co se stalo, což mě mrzelo, ale nedalo se nic dělat. Hrát jsem nemohl, ale jsem rád, jak to kluci se ctí zvládli.

No, já doufám, že budu hrát ještě dlouho. (směje se) Věřím tomu, pokud nepřijde nějaké vážné zranění, ale snad ne. Tohle je po dlouhé době, kdy takhle laboruju, bohužel jsem šel do souboje, do kterého jsem nemusel. Ale jinak se cítím dobře, takže určitě nemíním s fotbalem končit. Je to zranění asi po dvaceti letech, že jsem musel pár zápasů vynechat. Ale není to nic vážného, že bych se do hry pak špatně dostával.

Když víte, že fotbalová dráha se chtě nechtě blíží ke konci, tak to asi každý takový měsíc absence naštve, co říkáte?

To mě docela mrzí, že mám spoustu druholigových startů, ale do ligy jsem nenakoukl. Byl jsem na týden na přípravě ve Slovácku, ale nevyšlo to. Každého fotbalistu mrzí, když se do ligy nedostane. Je to o štěstí, o tom momentu, kdy se vám nějaký zápas podaří, ale u mě to nepřišlo. Bohužel, já tehdy ve Slovácku ani neodehrál zápas, jen jsem týden trénoval. Pak mi bylo řečeno, že na základ by to nebylo a nechtěli, aby mladého hráče drželi zbytečně na lavičce. Spíše ať ještě nějakou dobu hraju ve druhé lize, že mě budou sledovat, ale všechno to pak vyšumělo. Holt to tak je. Nejsem jediný fotbalista, který do první ligy nenakoukl.

A říkáte si, že to bylo patřičné, nebo spíše soudíte, že jste na to měl, jen šanci jste nedostal? Že vám asi něco chybělo?

Každému hráči něco chybí, nikdo není dokonalý. Nikdo tady není Messi, nebo Ronaldo. Možná mi chybělo štěstí. Zároveň jsem byl vždy ofenzivní hráč, takže mi bylo docela vytýkáno, že zapomínám bránit. Jestli tohle hrálo hlavní roli, že jsem se do té ligy nedostal, je to možné, ale teď už s tím neudělám nic.

Váš bratr Martin zažil i druholigovou dobu v Hlučíně. Hráli jste někdy proti sobě?

Proti sobě ne, spolu ano. Já jsem šel do Hlučína za ním, protože jsme si chtěli alespoň jednou spolu zahrát. Lanařil mě a nakonec se to povedlo. Lumír Kot, který už bohužel mezi námi není, to uskutečnil a byli jsme spolu půl roku v Hlučíně. A pak ještě později v Bohumíně. Jako soupeři jsme na sebe nenarazili, což je zvláštní.

Jak vám klapala spolupráce na hřišti?

Brácha byl vyloženě střelec, já zase nahrávač, protože góly jsem spíše připravoval, než dával. My jsme si rozuměli. Já věděl, co on potřebuje, že míč chce do nohy, tudíž pak nám společná kombinace šla. Na to vzpomínám rád. Doufali jsme, že budeme spolu hrát ještě déle, že se někde potkáme, ale je tu můj věk, jeho ještě vyšší, takže to nevyšlo. Možná se nám ještě někde poštěstí, uvidíme, ale já ještě rozhodně neplánuju jít níž.

close info Zdroj: Michal Chadim zoom_in František Hanus.

Už pár let člověk zaslechne, že „mladý Pipo dá ještě jednu sezonu, ale ta bude v Bohumíně poslední“. Slýcháte to také?

S Lukášem Fluxou (předsedou klubu) si každý rok říkáme, že ještě sezonu, ještě sezonu a že uvidíme, co bude po ní. Každý ví, jaký mám věk, tady navíc přišlo pár mladých hráčů, kteří by mě měli vyměnit, ale zatím nic. Pak jsme přišli na to, že mě ti mladí nijak nepřevyšují. Proto jsem pořád tady. Jdu zápas od zápasu a rok od roku, takže co bude po sezoně, to se uvidí. Každopádně se cítím zdravý, fyzičku mám, takže jestli se mnou bude trenér spokojený, končit nemíním. Věřím, že ještě nějaký ten rok dám.

A kdyby se nějaký mladý našel, zájem z nižších soutěží by asi byl, viďte?

Když budu vědět, že je tu někdo lepší, tak proč ne? Omlazovat se musí, já tu samozřejmě nebudu donekonečna. Navíc si myslím, že i já sám umím ucítit, že na to nemám. V tom mi klub nechává volnou ruku. Když se pak stane, ucítím to, tak půjdu o soutěž dvě níž. Já v tom nevidím problém, vím, kolik mám let, a že to tady není nekonečné. Teď se ale cítím ještě pořád dobře.

Co říkáte na to, že kolem vás se to točí, mladí přichází, pak odchází, ale vy pořád zůstáváte?

Je to třeba tím, že mladí přijdou z nižších soutěží a tady zjistí, že na divizi momentálně nemají. Že se potřebují vykopat. Proč by pak byl na lavičce, když může jít jen o soutěž níž a hrát. Nebo do jiného klubu v divizi. Tím, že my chceme hrát v tabulce nahoře, tak starší a zkušení hráči jsou potřeba.

Bratru už táhne na padesát, vy jste jen o něco mladší, tak máte společný recept na fotbalovou dlouhověkost?

Je pravda, že i brácha snad nebyl ještě nikdy zraněný. Když to shrnu: je to jen o zdraví. Pokud ho máte, zranění se vám vyhýbají, tak po fyzické stránce to jde utáhnout. Žádný obecný recept ale není. Neexistuje. Jde jen o chtíč, abyste měl chuť do fotbalu. Spousta fotbalistů si řekne, že už nemá chuť, že už nemá na to sílu, nebaví ho to. Je to o hlavě. Já se nemůžu měřit s mladými rychlostně, ale po fyzické stránce, v kondici, nejsem na tom nijak hůř. Je důležité tomu sportu dávat sto procent. Jako kdysi. Navíc já fotbal miluju, nevím, co bych bez něj dělal, takže se snažím trénovat a udržovat.

Martin nyní trénuje v Píšti. Umíte si představit spolupráci s ním na bázi trenér-hráč?

Já s tím nemám problém. Pokud by byl můj trenér, tak bych k němu podle toho přistupoval a poslouchal, co řekne. Já si myslím, že bychom si řekli, jak budeme fungovat. V soutěžích jako I.A třída to není jako v těch vyšších. Vše by probíhalo normálně na bratrské bázi. Zatím ale nad tím nepřemýšlím.