Ačkoliv poločas skončil 3:0, trenér Indiánů Miroslav Matušovič měl výhrady k samotnému startu do utkání. „Začali jsme vlažně, až profesorsky. Na některé hráče jsem musel houknout, aby se včas probudili,“ vysvětlil Matušovič, proč nezvykle zvyšoval hlas už v prvních minutách zápasu.

Svému týmu tím dal ale budíček, neboť po dvaceti minutách to začalo Havířovu šlapat. Klejnot dal gól, po půlhodince přidal druhý Wojnar. Ostravané se nestačili ani vzpamatovat a inkasovali potřetí. „Bylo to v naší režii,“ pochvaloval si Matušovič.

„Ten první poločas byl asi náš nejlepší v nové sezoně. Kluci hráli parádně na jeden dotek, vycházely nám akce,“ přidal se i Bronislav Cwiekala, vedoucí havířovského mužstva.

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Komplikací byl pro domácí nejprve gól Polanky zkraje druhé půle, a pak hlavně vyloučení Bányácskiho.

„V šatně jsme si řekli, co chceme dál hrát, ale nic z toho jsme nesplnili. Dáme krásné branky, máme to skvěle rozehrané a během pár minut je všechno špatně. Laciný gól, zbytečné vyloučení,“ zlobil se Matušovič.

Na druhou stranu lze mužstvu dát kredit, jak si se situací poradilo. Nezlomil ho ani další gól Polanky na 3:2. Včas se totiž probudil dosud spící střelec Tomáš Wojnar, šutér předminulého ročníku. „Tomášův druhý gól to rozhodl. Soupeř se dostal na dostřel a cítil šanci, naštěstí jsme mu zase odskočili na 4:2. Velká pochvala týmu, že to v desíti zvládl,“ oddechl si Cwiekala.

Za tři body byl rád i Matušovič. „Ale rozhodně se z průběhu zápasu musíme poučit,“ upozornil závěrem, aby jeho tým neusnul na vavřínech. I když to asi nehrozí, on sám se o to postará.

MFK Havířov – SK Polanka n. O. 4:2 (3:0)

Branky: 31. a 75. Wojnar, 22. Klejnot, 37. Podešva – 46. Tížek, 68. Bednář. Rozhodčí: Trigas – Sivera, Janeček. ŽK: 2:3. ČK: 50. Bányácski (H). Diváci: 320.

Havířov: Směták – Podešva, Bányácski, Bajzath, Velčovský (27. Noga, 86. Krajčo) – Förster, Zupko, Wojnar (82. Bagar) – Klejnot, Malcharek (72. Zbavitel), Chlopek. Trenér: Matušovič.