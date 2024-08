Máme tři body, takže musím být spokojený. (usmívá se) Výkon dobrý, i klukům jsem v šatně říkal, že pro každý tým je těžké se v devadesáti minutách probránit k nějakému bodu. S tímto cílem tady Bohumín přijel, naštěstí jsme brzy po přestávce vstřelili gól, zlomili je, kluci se uklidnili a už to šlo lépe. Zvlášť po druhém gólu. Pak jsme to měli ještě více pod kontrolou. Tak jako celý zápas. Kluky pořád ženeme dopředu, potřebujeme góly, potřebujeme body, tak je to trochu nervózní, ale první gól nás uklidnil.

Šlo to vidět teď, stejně jako proti Třinci, kdy rozhodne strašně těžkou střelou. Pro tohle hráče kategorie Kuzmy potřebujete. Stav je nula nula, vezme to ve 46. minutě na sebe a ze střední vzdálenosti to krásně vymete. Samozřejmě, to je ta nadstavba, kterou potřebujete, když hrajete do plných. Jsem rád, že ho tu máme. Je to super.

Cítíte, že to máte těžší tím, že jste favorit zápasů? Že není jednoduché každý týden prolomit defenzivu soupeře?

Pro žádný mančaft není jednoduché, když přijede soupeř, který zaleze na půlku, tak se hraje strašně těžko. Je tam potřeba individuální kvalita hráčů, kteří jsou nahoře, a při výstavbě neztrácet balony. Hrát do plných je samozřejmě strašně těžké, ale jsem rád, že jsme to zvládli. Na to máme kvalitu, ambice v Havířově jsou, proto se kádr musel takto sestavit. Když se podíváte na dominantní mančafty, jako třeba Barcelona, tak s ní také nikdo nepřijede hrát otevřený fotbal. Prostě to zavřou a musíte poločas, šedesát, sedmdesát minut dobývat. Nechci nás samozřejmě přirovnávat k Barceloně, ale tak to prostě je. Bohužel, pro oko diváka ten destruktivní fotbal není nic moc, ale musíme se s tím vypořádat.

Na druhé straně, Bohumín měl dvě šance v prvním poločase. Skončit to gólem, měli byste to ještě složitější…

Určitě. Ale i takový je fotbal. Soupeř přijede bránit, pak vyjede do brejku, a musíte uvažovat tak, že vždy si nějakou příležitost vytvoří. Na druhé straně musím říct, že celý zápas jsme měli pod kontrolou a vyhráli zaslouženě.

Utkání přitáhlo 850 diváků. Co na to říkáte?

Třetí soutěžní zápas a jsem rád, že návštěvy mají stoupající tendenci. To se potvrdilo, protože naposledy bylo necelých sedm set. Je to skvělé. Doufám, že s Hlučínem pokoříme tisícovku.

Je to v klubu téma, kterým se zabýváte?

Jo, stoprocentně. Tak chceme to dělat pro lidi, a když přijdou na ten náš stadion, který je starší, ale obrovsky fotbalový, a začnou tleskat, tak pro ty kluky to má úplně jiný nádech. Dokonce na zápas s Třincem jsme v trenérské kabině vypsali sázky na přesný počet diváků, takže tím žijeme.

A kdo se trefil?

Já už ani nevím… Vyhrál to někdo z širšího vedení klubu.

Na jaře jste tu měli Jana Laštůvka, ten teď nechytá. Proč?

Lašty to má složitější s prací, protože v Baníku povýšil a časově už to tolik nedává. Snažíme se s ním zůstat v kontaktu tak, aby tady třeba pomohl našim gólmanů, popřípadě v realizáku. Doufám, že to ještě vyjde.