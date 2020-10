Svěřenci trenéra Miroslava Matušoviče si pro další body zajeli do rozštěpených Vítkovic, což zvládli. V poločase vedli o dva góly, to jim už stačilo.

„Samozřejmě, že v zápasech se pořád objevují hluché pasáže a situace, které bychom měli zvládat lépe, ideálně až do gólu, ale jsme v divizi, a tak to nejspíš stále bude takto. Musím to akceptovat. Jinak jsem s výkonem hráčů spokojen,“ shrnul pocity trenér Havířovanů.

Ti předvedli velmi kompaktní výkon, kterým domácí mladíky téměř k ničemu nepustili. Dali góly, to rozhodlo. „Mohli jsme jich dát víc, je to zasloužená výhra. Stále na sebe budeme nároční, abychom se mohli zlepšovat,“ vyprávěl Matušovič.

Jeho tým ve druhé části držel vedení, kombinoval a snažil se o další branky. Ty už nepřišly a Vítkovice v úplném závěru korigovaly. „Umíme být lepší. Náš tým má kvalitu a troufnu si říct, že lepší budeme. Máme letos na každém postu konkurenci, to je pro trenéra vždy skvělé. Je jedno, jestli jsou hráči v základu nebo na lavičce. Funguje nám to,“ pochvaluje si Matušovič.

Závěrem poděkoval i havířovským příznivcům, kteří tým vyjeli podpořit do Ostravy a udělali si pěkné sobotní odpoledne.

MFK Vítkovice – MFK Havířov 1:2 (0:2)

Branky: 90. Němec – 18. Chlopek, 37. Malcharek. Rozhodčí: Nápravník – Šujan, Trigas. ŽK: 3:1. Diváci: 100.

Havířov: Směták – Podešva, Bányácski, Bajzath, Dawid (32. Streit) – Wojnar (76. Bagar), Zupko, Förster (76. Zbavitel) – Klejnot, Malcharek (89. Kisza), Chlopek (69. Noga). Trenér: Matušovič.