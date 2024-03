Ligové zkušenostmi mají i další dvě posily – šestatřicetiletý Jan Schaffartzik se nejvíc proslavil v rodné Opavě, kde byl i kapitánem Slezského FC. Ssedmadvacetiletý Erik Puchel je odchovancem MFK Karviná, s nímž v roce 2016 postoupil do I. ligy.

Patrik a Lukáš Kundrátkovi, Jakub Večeřa a Dušan Zaremba. Hned čtyři posily získal klub z Baníku Ostrava, odkud přišli obránci Josef Jiříček a Jiří Remiáš, Abdullahi I. Bewene a brankář Jiří Prokel, který na podzim chytal ve Frýdku-Místku.

„Ještě přijde jeden hráč, ale je po zranění a počítat s ním budeme moc až za pár týdnů,“ prozradil trenér Tomáš Mrázek. „Tým za ten půlrok chceme stabilizovat, ověřit si s kým můžeme počítat, v létě ho doplnit a pro další sezonu už bude cíl jasný,“ připomenul naplánovaný postup do MSFL.

„Nebudeme ale teď chodit do zápasů, že si jdeme jen zahrát. Od prvního kola chceme makat a uvidíme, co se stane. Každý zápas budeme chtít vyhrát, a když jich vyhrajeme patnáct, tak se můžou dít věci,“ zasmál se Tomáš Mrázek.

Společnou přípravu na druhou část této sezony zahájil Havířov 15. ledna. „Myslím si, že za dva měsíce jsme udělali kus práce a kondičně jsme na sezonu dobře nachystaní. Všichni se těšíme až to vypukne, protože zimní přípravu nemá nikdo rád,“ dodal kouč.

Indiáni během ní odehráli sedm zápasů, v pěti z nich se radovali z vítězství. Podlehli jen soupeřům ze třetí ligy – hned v úvodu Třinci (0:2) a v závěrečné generálce MFK Karviná B (1:2). „Myslím, že jsme nepropadli, ale potvrdili jsme si, že máme velice kvalitní mančaft, vůbec jsme kondičně neodešli,“ byl trenér Tomáš Mrázek i přes porážku s lídrem MSFL 1:2 spokojený s generálkou.

Naladila tým na první duel v divizi? „Šumperk je kvalitní mančaft, ale určitě nebude tak kvalitní jako béčko Karviné a nebude tak dominantní na míči,“ konstatoval havířovský kouč.

„Diváci budou mít samozřejmě od nového Havířova velké očekávání. Chci to i v kabině trošku krotit, nesmíme se úplně nechat unést tou euforií. Ale klukům, kteří v přípravě makali, věřím, že to zvládnou a nakopne nás to,“ přál by si Tomáš Mrázek vítězný start jara.

Přípravné zápasy:

Generálka: MFK Karviná B – MFK Havířov 2:1 (branka Havířova: Wojnar).

MFK Havířov – Jednota Bánová 2:0 (Skoupý, Š. Jež).

MFK Havířov – Slávia Staškov 2:1 (Michalčák, Jež).

MFK Havířov – Břidličná 5:0 (Jež 2, Hamrozi, Zaremba, Wojnar).

MFK Havířov – Teplička 3:0 (Zaremba, Barčák, P. Kundrátek).

MFK Havířov – Vsetín 3:2 (Jež, Hamrozi, Heller).

Třinec – MFK Havířov 2:0.