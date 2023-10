/FOTOGALERIE/ Dvacet minut dělilo fotbalisty Havířova v neděli od senzace! Na hřišti Krnova po gólu Alexe Kiszy nad favoritem v poločase vedli 1:0, ale v 70. minutě je o vítězství připravil domácí Jiří Mráz. Utkání 10. kola divize F skončilo remízou 1:1. Indiáni z Havířova se dělili o body se soupeřem v této sezoně už posedmé, z toho v šestém duelu v řadě za sebou.

Krnov - Havířov 1:1 | Video: Jan Pitřík

„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. První jsme odehráli skvěle a zaslouženě vedli. Kluci hráli přesně to, co je zdobí, co jim je vlastní a co od nich chceme, ať už se jedná o defenzivu nebo ofenzivu,“ chválil havířovský trenér Miroslav Matušovič svůj tým za předvedenou hru v úvodní půli, kterou korunovala branka Kiszy ve 39. minutě.

„I přesto, že jsme si v poločase řekli, že budeme nadále pokračovat v tomhle výkonu, už to tak nebylo. Byli jsme málo aktivní v pohybu bez míče, neřešili jsme dobře přechodovou fázi a tak nějak jsme vypli. Soupeři jsme dávali hodně prostoru a tím se dostal do hry. Náš represink i dostupování k hráčům už nebylo na takové úrovni jako v prvním poločase a proto došlo k vyrovnání,“ označil Miroslav Matušovič důvod inkasovaného gólu v 70. minutě.

Havířov je tabulce dvanáctý s 10 body za 1 výhru a 7 remíz, stejný počet 10 bodů má na kontě i třinácté Řepiště. Od jedenáctých Vítkovic dělí Indiány jediný bod. Krnov je čtvrtý s 18 body, které získal i třetí Šumperk.

„Celkově ale v utkání nebylo hodně šancí na obou stranách a potvrdilo se, že Krnov má nejlepší obranu v soutěži. Nedostávali jsme se tam lehce, ale je pravda, že ani oni k nám. Takže to byl takový remízový zápas.” zhodnotil trenér Miroslav Matušovič.

V neděli 15. října se Havířov představí na domácím hřišti v Prostřední Suché, kde přivítá Unii Hlubina, lídra divize F.

Divize F – 10. kolo:

FK Krnov – MFK Havířov 1:1 (0:1)

Branky: 70. Mráz – 39. Kisza. Rozhodčí: Jurajda – Ganaj, Kovařik. ŽK: Mráz, Dočkal – Skoupý, Podešva, Heller. Diváci: 357.

MFK Havířov: Majerczyk - Kocemba (85. Kaniok), Skoupý Michalčák - Jež, Podešva, Ciku, Wojnar, Míra (81. Streit) - Heller, Piękoś (31. Kisza). Trenér: Miroslav Matušovič.