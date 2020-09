Od té doby, co Deník v Bohumíně odstartoval svůj nový seriál, jsou fotbalisté Bosporu k nezastavení. Pro další výhru si dojeli do Třince a vůbec je nezajímalo, že domácí nastoupili i s několika hráči druholigového A-týmu.

„Nastartoval nás brzký gól, vlastně z první akce jsme skórovali, což nám dost pomohlo. Měli jsme v první půli asi čtyři brejky, polovinu z toho proměnili,“ pochvaloval si vedoucí bohumínského mužstva Patrik Poštulka.

Třinečtí byli sice častěji na míči, ale precizní defenziva Bosporu je do šancí nepouštěla. „Kluci hráli poctivě z bloku. Musím uznat, že momentálně se nám fakt daří. V kabině panuje velká pohoda, mužstvo má fazonu. Chtělo by to udržet ji co nejdéle, protože ve fotbale se může všechno rychle otočit,“ říká Poštulka.

V kabině domácích bylo o přestávce asi pořádné „rošambo“, protože domácí se okamžitě po zahájení druhé části trvale vrhli na zteč bohumínské brány. „Měli tlak, trefili tyč a jednou jsme vykopávali z prázdné brány, ale zase - kluci to vzadu pozorně hlídali, centry ze stran uskákali a další velké šance už soupeř neměl,“ vykládal Poštulka.

Naopak Halaška trefil břevno. Tři body si už hosté vzít nenechali a po pěti kolech vévodí tabulce. Mrzet je mohou akorát zranění Ference a Paleje. „Oba nedohráli, ale do neděle by snad měli být v pořádku,“ zadoufal Poštulka před dalším důležitým utkáním s Polankou.

Fotbal Třinec B – Bospor Bohumín 0:2 (0:2)

Branky: 4. Bloksch, 25. Strojek. Rozhodčí: Kouřílek – Páral, Jurajda. ŽK: 0:1. Diváci: 153.

Bohumín: Jakub Kodeš – Ferenc (43. D. Uher), Košťál, Václavíček, Jan Kodeš (73. Šebek) – Halaška, Strojek, Palej (62. Malysz), F. Hanus (87. Kubinski), Bloksch – Latocha. Trenér: Špička.