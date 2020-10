„Pamatuji si, jak jsme na ně po prohraném derby ztráceli a soupeř byl na koni. Teď jsme zase u nich, a to nás těší,“ přitakal spokojeně trenér dětmarovického souboru Josef Jadrný.

Jeho tým se na výhru v Ostravě nečekaně nadřel. „Soupeř byl velmi houževnatý a urputný. Bojoval, dokud to šlo. S ním je to vždycky tak. Když mu neodskočíme na větší brankový rozdíl, tak bojuje až do konce,“ uznal po utkání.

Pohotový Jež sice poslal svůj tým brzy do vedení, ale další šance Dětmarovic zůstaly nevyužity a Heřmanice srovnaly. „Dokonce pak mohly dát i vedoucí gól, ale také zahodily tutovku. My těch šancí měli několik, dali jsme jen gól a bylo to 1:1. Naštěstí se pak trefil ještě Ciku,“ oddechl si Jadrný.

Za poločasové vedení o gól byl rád. „Heřmanice nám to hodně znepříjemnily. Držení míče bylo sice jasně na naší straně, ale houževnatý soupeř nám dělal problémy svými nákopy na vysoké útočníky a ti byli ve vápně cítit. Ostatně – gól jsme dostali hlavou od urostlého Půdy po rohu,“ připomněl Jadrný.

Protože jeho tým zahazoval dál šance, nemohly být Dětmarovice klidné. „Jen Staško měl dvě tutovky. V zakončení se nám moc nedařilo, proto Heřmanice pořád žily, a proto to také byly nervy až do samotného konce,“ vysvětlil Jadrný.

Trenér vedoucího týmu z Karviné B Čestmír Kročil se po vzájemném duelu s Heřmanicemi nechal slyšet, že jeho tým už v soutěži hrál s podstatně slabšími soupeři. „To mohu potvrdit. Nevím, co se tam děje, že mají Heřmanice jen bod, ale v soutěži je několik herně slabších týmů, než jsou Heřmanice,“ potvrdil Jadrný slova svého kolegy, který donedávna vedl béčko Karviné.

FC Heřmanice – SK Dětmarovice 1:2 (1:2)

Branky: 20. Půda – 4. Jež, 26. Ciku. Rozhodčí: Kouřílek – Zapletal, Hanák. ŽK: 2:2. Bez diváků.

Dětmarovice: Majerczyk – Václavek, MackDonald, Hrtánek, J. Uher – Jež (70. Tomáš), Mensah, Leibl, R. Macko (90+1. Řapek), Ciku – Staško. Trenér: Jadrný.