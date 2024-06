/FOTOGALERIE/ V domácím Areálu Pavla Srnička nastoupí divizní fotbalisté Bohumína v neděli proti Šumperku, pak se ve středu vydají do Polanky nad Odrou. Oba závěrečné zápasy této sezony budou zvláštní, po šesti letech v nich tým Bosporu naposledy povede do bojů trenér Martin Špička.

Trenér Martin Špička (vpravo) po šesti letech končí u divizních fotbalistů Bohumína. Fotogalerie je ze zápasu 18. kola Bohumín - Bruntál 4:1 (24. 3. 2024). | Foto: FK Bospor Bohumín

„Jsou, a budou to pro mě obrovské emoce. To rozhodnutí bylo hrozně těžké. Bohumín se mi vryl do srdce a už v něm vždycky bude,“ uvedl na webu klubu Martin Špička, který bude od léta působit v Akademii FC Baník Ostrava u týmu U16. „V Bosporu to byla štace, jaká se třeba už v trenérském životě nemusí nikdy opakovat,“ přiznal tMartin Špička.

Dohrávka 28. kola divize F, která byla kvůli nezpůsobilému terénu odložena na úterý, ale současnému kouči nevyšla. Bohumín v ní remizoval na hřišti Břidličné 1:1, když bod vystřelil v poslední minutě František Hanus.

„Měli jsme herní převahu, více jsme drželi balon, ale řada našich akcí končila ještě před finální fází. Scházela nám přesnost i kvalita, což se ale dalo při tolika zásazích do sestavy možná i trochu čekat,“ řekl Martin Špička, který v Břidličné postrádal marody Jonasze Pikośe, Jana Kodeše, Adama Karčmáře i Martina Nogu.

„Myslím si, že remíza je spravedlivé vyjádření dění na trávníku. Musím kluky pochválit, že to nezabalili ani ve chvíli, kdy šel nebezpečný soupeř do vedení. Našli v sobě morální sílu, posledních deset minut jsme Břidličnou mačkali jako citrón, a výsledkem byl parádní gól,“ dodal Martin Špička.

Na bohumínské lavičce ho 1. července vystřídá osmatřicetiletý Filip Racko. Bývalý ligový záložník Baníku Ostrava, Slovácka či Nitry aktuálně vede havířovský tým U19 a podepsán je i pod posledním postupem Vratimova do divize F. „Nabídka mě příjemně překvapila a samozřejmě je to veliká výzva. Na práci v Bohumíně se moc těším,“ řekl Filip Racko.

Divize F – dohrávka 28. kola:

TJ Břidličná – FK Bospor Bohumín 1:1 (0:0)

Branky: 49. Dydowicz – 90. Hanus. Rozhodčí: Janeček – Godfryd, Sklář. ŽK: Kirschbaum – Václavíček. Diváci: 146.

Bohumín: Jakub Kodeš – Malysz (74. Blejchař), Václavíček, Kubík – Ferenc, Sporysz, Mooc, Fulier (65. Kubinski), Bloksch – Hanus, Gaži (85. Brak). Trenér: Martin Špička.