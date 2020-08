Ještě v minulé sezoně druholigový tým přehráli a promarněné brankové šance je mohly mrzet. „Bod zvenku je vždy dobrý, ale tentokrát musím být zklamán, protože už jen poločas mohl skončit 4:1 pro nás. A to počítám opravdu jasné tutovky, které jsme zahodili. Ne nějaké pološance. Celkově jsme jich měli v zápase sedm,“ nebyl spokojen trenér Dětmarovic Josef Jadrný s produktivitou.

Od domácích čekal bojovný a běhavý výkon, což se potvrdilo. „Dali to solidně dohromady, je to mladý tým kolem matadorů Motyčky a Václavíka, hodně běhavý. Když jsme zahazovali šance, tak jsem začal tušit, že to bude problém a také, že ano. Nakonec jsme museli ještě dotahovat,“ konstatoval Jadrný.

Vítkovice se totiž v 63. minutě dostaly do vedení. Mladý Jež ale okamžitě srovnal. „Musím ho pochválit, svou šanci vyřešil pohotově,“ uznal Jadrný.

Pohotovost, popřípadě přesnost pak scházely jeho spoluhráčům, namátkou Řapkovi, R. Mackovi, Staškovi. Ten dokonce za bezbrankového stavu neproměnil ani penaltu. „Když to sečteme, je to pro nás ztráta. Alespoň, že už se nám začínají uzdravovat marodi. Děláme vše pro to, aby většina, hlavně kapitán Hrtánek, byla připravena na zápas s Frýdlantem,“ připomenul Jadrný postupné začleňování Leibla, J. Uhra či Tomáše do sestavy.

MFK Vítkovice – SK Dětmarovice 1:1 (0:0)

Branky: 63. Šindler – 67. Jež. Rozhodčí: Šujan – Šimeček, Broskevič. ŽK: 4:2. Diváci: 310.

Dětmarovice: Majerczyk – Václavek (46. Leibl), MackDonald, Moskál, K. Skoupý – Holec – Jež (76. Zach), Ciku, R. Macko – Řapek (70. J. Uher), Staško. Trenér: Jadrný.