Vrba má mít o asistentech v Baníku jasno. A co posily? Kdo zamíří na Bazaly?

„Sázíme na neokoukaného pracovitého trenéra s perspektivou. Tyto atributy Tomáš Hejdušek splňuje. Za celý klub přeji novému trenérovi hodně štěstí a úspěchů,“ prohlásil pro klubový web sportovní ředitel Karviné Lubomír Vlk.

„Jsem náročný trenér. Ale nejde jen o taktickou stránku, ale především o silovou a kondiční. To je nezbytnost,“ řekl pro oficiální stránky Karviné Hejdušek, o jehož spolupracovnících bude jasno v blízké budoucnosti.

Angažmá dvaačtyřicetiletého kouče v Karviné vnímají jako posun i na Bazalech, kde byl Hejdušek variantou na post asistenta i u Pavla Vrby. Těmi by se však podle informací Deníku měli stát David Oulehla a Jan Baránek mladší.

„Dělá další krok nahoru ve své trenérské kariéře, a současně věříme, že by to mělo být plus i pro Baník. S Karvinou chceme nyní spolupracovat daleko více, a když se poptávka po Tomášovi objevila, byli jsme této myšlence nakloněni. Spolupráce by měla fungovat i na hráčské linii, takže to propojení s trenérem, který léta pracoval v naší organizaci a naše hráče velmi dobře zná, by mohlo být prospěšné oboustranně,“ nastínil sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann.