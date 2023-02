Sedmadvacetiletý český stoper Jiří Bederka z Táborska přestoupil do MFK v lednu, po něm přišel na hostování do konce sezony ze slovenské Trnavy dvaadvacetiletý ghanský útočník Kelvin Owusu Boateng a na začátku února vedení slezského klubu podepsalo smlouvu se čtyřiadvacetiletým nigerijským útočníkem Adeleke Akinyemi Akinolou, který přestoupil z albánského klubu K.F. Laçi.

Čtvrtou novou tváří v karvinském dresu se minulý týden stal dvaadvacetiletý krajní obránce Filip Antovski. Bývalý kapitán reprezentačního týmu Severní Makedonie do 21 let přestoupil do Karviné z rakouské Austrie Vídeň. V minulosti ale oblékal také dres Vardaru Skopje, Dinama Záhřeb, Slavie Sofia nebo chorvatského NK Istra v Pule.

„Filip je hbitý a technicky zdatný fotbalista v perspektivním fotbalovém věku. Hledali jsme krajního obránce, proto jsem rád, že se transfer povedlo uskutečnit,“ řekl sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk po podpisu smlouvy.

Všechny čtyři nové posily se v sobotu sešly na trávníku v přípravném utkání, které Karviná vyhrála 3:1, mezi střelce se prvním gólem zapsal Boatenga. „Nádherná akce zakončená přesně tak, jak jsme se bavili – náběhem na přední tyč. Pochvala i Honzovi Žídkovi za perfektní centr. Tyto věci trénujeme a těší mě, že to jsou kluci schopni přenést i do zápasu,“ byl spokojený Tomáš Hejdušek, trenér Karviné.

Kádr doplnili jednadvacetiletý útočník Adam Vrba a devatenáctiletý brankář Ondřej Mrózek, rodák z Třince. V klubu budou hostovat do konce sezony z Viktorie Plzeň výměnou za Rafia Durosinmiho.

Jak hodnotí kouč pátého týmu tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nové posily? „Jsme silní nahoře a máme daleko větší rychlost. Náběhy za obranu, podržení míče – Boateng i Adeleke jsou rychlostní hráči, napadají a nejsou leniví na krok. Tohle je ohromně důležité. Jirka Bederka splnil vzadu svůj standard a Filip Antovski naskočil do zápasu po jednom tréninku s mužstvem – je brzy ho hodnotit. Když ale vezmu hráče jako celek, tak moje hodnocení musí být pozitivní,“ prozradil Tomáš Hejdušek.

Další přípravný duel odehraje Karviná v sobotu 18. února na Slovensku s Dubnicí. Do jarní části druhé ligy vstoupí v neděli 5. března od 17 hodin doma proti Příbrami, která je v čele tabulky. Vstupenky na zápas už jsou v prodeji.