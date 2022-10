„Jsme šíleně zklamaní. Byli jsme lepším týmem, kluci celý zápas odmakali a do poslední minuty šli za vítězstvím,“ řekl karvinský trenér Tomáš Hejdušek s tím, že teď se musejí připravit na úterní duel 3. kola MOL Cupu v Soběslavi a sobotní domácí utkání druhé ligy proti Dukle.

Na Hané to v sobotu dlouho vypadalo na remízu. Bezgólový stav vydržel do 74. minuty, kdy míč za záda brankáře Neumana dopravil domácí Koudelka. Karviná se však dokázala zvednout a zásluhou přesné trefy Bartla v 88. minutě srovnala. A když už se zdálo, že si do tabulky přidá bod za druhou remízu v sezoně, uděřil domácí Zapletal. Vítězná série Slezanů tak trvala jen dva zápasy.

„Ve třech čtyřech minutách po vyrovnání jsme měli další dvě gólové šance, kdy to Jarda Málek trefil kolem šibenice a potom Rafa reflexivně vychytal brankář. Z brejku, když chceme dát gól, nám pak soupeř v 94. minutě pláchne a dostaneme na 1:2. To je obrovské zklamání,“ vrátil se karvinský kouč k nešťastnému závěru utkání.

Kde se nastala chyba? „Nechali jsme se unést tlakem, který jsme měli a od 60. minuty soupeře jasně přehrávali. Ten vystřelil z pětadvaceti metrů a trefil nám šibenici. Krásný gól, ale od té doby jsme zápas měli ve své moci. Paradoxně jsme gól dali až v 87. minutě, kdy tam byly břevno a šance, ale bohužel. Kluci chtěli až tak moc, že nám zbyly oči pro pláč v tomhle zápase,“ konstatoval.

Fotbalová FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - 12. kolo:

1. SK Prostějov - MFK Karviná 2:1 (0:0)

Branky: 74. Koudelka, 90+4. Zapletal - 88. Bartl. Rozhodčí: Volek – Hurych, Mojžíš. ŽK: Kulig, Šumbera - Bartl. Diváci: 480.

Karviná: Neuman – Mikuš, Soukeník, Šindelář, Žídek – Budínský, Žák – Memić, Málek, Rezek – Durosinmi. Trenér: Hejdušek.