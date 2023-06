/VIDEO, FOTOGALERIE/ Od šéfů fotbalové Karviné dostal před touto sezonou nabídku angažmá s jasným úkolem. Vrátit Slezany po pádu do druhé ligy zpět mezi českou elitu. Po krkolomném podzimu to kouč Tomáš Hejdušek na jaře s týmem rozjel ve velkém stylu a nakonec cíl splnil. „Všichni kluci zaslouží absolutorium. Byli skvělí,“ řekl Tomáš Hejdušek, který se stal díky trenérům a kapitánům soutěže vítězem hlasování o nejlepšího kouče ročníku.

Karviná. Fotbalisté MFK Karviná vyhráli Fortuna:Narodní ligu a postoupili do FORTUNA Ligy | Video: Januszek Tomáš

Postup zpečetila Karviná v nedělním závěrečném utkání 30. kola proti Třinci, který porazila gólem Daniela Bartla z 87. minuty. K jistotě přesunu do nejvyššího patra přitom stačil Slezanům bod. „Týden co týden jsme museli vyhrávat, byli jsme neustále pod tlakem a bylo to strašně náročné psychicky. Mohu potvrdit, že poslední krok je opravdu nejtěžší,“ podotkl Hejdušek.

„Co se týká posledních dní, tak po zápase ve Varnsdorfu jsme byli zklamaní. Nakonec se ale ukázalo, že to byl bod zlatý. Kdybychom tam prohráli 1:3, a to se klidně mohlo stát, tak jsme museli dávat mužstvo před Třincem psychicky dohromady. Nakonec jsme tam remizovali 2:2, což nám v už tak hodně nervózním závěru sezony pomohlo. Ono je rozdíl muset poslední zápas pro jistotu postupu do ligy vyhrát, nebo když vám stačí jen bod,“ zdůraznil Hejdušek.

„S Třincem to bylo i tak hodně náročné. Bylo vidět, že klukům i ta nutnost zisku bodu svazuje nohy. A i já sám jsem cítil určitou nervozitu, přípravy na utkání probíhaly již od oběda. Jsem proto moc rád, že jsme vyhráli a postoupili. Na celý tým jsem hrdý. Na podzim jsme měli nevyrovnané výsledky, na jaře jsme utužili partu, na které chceme stavět, a nakonec prohráli jen jednou, což hovoří za vše. Šli jsme si za cílem, který jsme zpečetili v posledním kole,“ vykládal Hejdušek.

SPECIÁLNÍ ROZLUČKA S PAPADOPULOSEM

Ocenil také přítomnost zkušeného útočníka Michala Papadopulose, který dal ve 38 letech sbohem profesionální kariéře postupem do nejvyšší soutěže. „Byl osobnost na hřišti i v kabině. Je škoda, že už ho v lize neuvidíme,“ prohlásil Hejdušek, který připravil pro veterána speciální rozlučku. Když byl v nastavení střídán, hráči včetně členů realizačního týmu pro něj připravili uličku, v níž si s ním naposledy plácli a objali ho. „Bylo to nachystané,“ přitakal Hejdušek.

„Bylo dohodnuto, že pokud ten gól vstřelíme a povedeme, tak půjde určitě dolů a uděláme mu takovouto rozlučku. Očekávali jsme totiž, že když postoupíme, tak se po zápase všichni nahrnou na hřiště a on z toho nebude nic mít. Pokud by to ale bylo pořád 0:0, tak bychom ho určitě nestřídali. Může tam totiž vždy přijít nějaká standardka soupeře, která rozhodne. Jsem moc rád, že u toho gólu byl a pomohl k němu. Přeju mu všechno nejlepší,“ dodal Hejdušek.

VIDEO: Takhle slavili v Karviné návrat do fotbalové ligy

Zda povede mužstvo jako hlavní trenér i v příští prvoligové sezoně, ještě stoprocentně neví. „Jsem šťastný za šanci, kterou jsem tady vlastně jako bezejmenný trenér dostal. Jestli budu nebo nebudu, to je otázka na vedení. Já jsem pořád při zemi a když dostanu šanci pokračovat s mužstvem i v lize, tak s ním budu chtít být co nejúspěšnější,“ uzavřel trenér MFK Karviná Tomáš Hejdušek, jenž získal se svými svěřenci ve 30 utkáních celkem 56 bodů při skóre 58:37.