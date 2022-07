„Zápas jsme měli pod kontrolou a byli lepší, měl skončit třeba 5:2. Šedesát minut bylo zatím to nejlepší z dosavadních přípravných utkání, byli jsme kompaktní a bylo vidět, že tým má kvalitu, jen to chce začít střílet góly. Bohužel jsme inkasovali ze dvou standardek,“ hodnotil duel nový kouč Karviné Tomáš Hejdušek pro web klubu.

„V ofenzivě se trápíme, ale je vidět, že posun tam je – máme šance i pološance. Jsou tam centry, je tam střelba. Bohužel nám to nepadá do brány, někdy je to i trochu o štěstí,“ konstatoval.

Z nováčka černý kůň. Divizi ale Slavia Orlová odmítla, dál bude hrát kraj

„Máme na čem stavět. Aktuálně je to takové nešťastné, nejsme schopni zvítězit, ale věřím, že všechno doladíme a načasujeme přesně na začátek sezony,“ poznamenal Tomáš Hejdušek.

V sobotu 9. července změří Slezané síly na Slovensku s Liptovským Mikulášem, o týden později přivítají doma Sigmu Olomouc B a přípravu zakončí 23. července proti ostravskému Baníku. O první body ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE bude bojovat v sobotu 30. července v derby v Třinci.

Nejlepším házenkářem je Mrkva, trenérem Brůna, ceny mají Patzel, Solák a Choleva

Příprava: MFK Karviná - Zlín 0:2 (0:0)

Branky: 60. Procházka, 78. Simerský.

Karviná: Neuman (46. Ciupa) - Krčík, Šindelář (63. Stropek), Žídek (46. Teplan), Mikuš (63. Motyčka) - Nešický (63. Vlachovský), Soukeník (63. Boháč) - Čmelík (63. Kokovas), Málek (72. Tavares), Zedníček (46. Clement) - Svoboda (63. Zych).

Zlín: Dostál (46. Bachůrek) - Fillo (46. Drame), Kolář (46. Simerský), Procházka, Číž (46. Bartošák) - Reiter (78. Číž), Didiba, Janetzký, Vukadinović (46. Fantiš), Jawo (46. Hellebrand) - Bobčík (46. Chwaszcz).