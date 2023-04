Fotbalisté Karviné porazili v pátečním šlágru 21. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Vyškov díky povedené závěrečné půlhodině 2:0 a v neúplné tabulce se dostali na první místo o bod před Příbram, která má sobotní duel na Dukle k dobru.

Ilustrační foto MFK Karviná. | Foto: MFK Karviná

Karvinští doma vyhráli posedmé v řadě, tentokrát zásluhou branek Boháče a Memiče. V jarní části posbírali Slezané v pěti zápasech už 13 bodů. „Jak se poslouchá, že jsme první? Je to paráda,“ usmíval se trenér Karviné Tomáš Hejdušek.

Hosté měli v souboji druhého se třetím v prvním poločase stoprocentní gólovou šanci. V 19. minutě střílel po kličce na gólmana Bayo do prázdné branky, jenže míč dobře netrefil a Krčík ho ještě stačil na poslední chvíli odkopnout do bezpečí.

„Nevím, co se tam stalo. Nechápu to. Byla to stoprocentní šance,“ kroutil hlavou kouč Vyškova Jan Trousil. „Co se týká výkonu, klukům není moc co vytknout. Problém je v tom, že nevyužíváme šance. A to ani ty obrovské,“ dodal Jan Trousil.

F:NL – 21. kolo (pátek 7. 4. 2023):

MFK Karviná – Vyškov 2:0 (0:0)

Branky: 64. Boháč, 86. Memič. Rozhodčí: Petřík – Hurych, Dohnálek. ŽK: Soukeník – Dweh, Cabadaj, Lahodný. Diváci: 1035.

Karviná: Neuman – Soukeník, D. Krčík, Bederka, Žídek – Boháč, Budínský (88. Bartl) – Mikuš (90+1.) Antovski, Málek (88. Žák), Rezek (46. Memič) – Boateng (46. Akinyemi). Trenér: Hejdušek.

Vyškov: Kinský – Ilko, Dweh, Štěpánek, Němeček – Cabadaj (74. Vintr), Lahodný (88. Srubek) – Kanakimana (88. Mafwenta), Souaré, Alégué Elandi – Bayo (63. Lacík). Trenér: Trousil.