„Musíme Příbram stáhnout na tři body, za každou cenu! Pro nás je to skoro jako finále. Potom jedeme do Jihlavy. Prostě musíme chytit úvod jara,“ má jasno trenér Karviné Tomáš Hejdušek.

Z kádru v zimě odešli Šindelář, Rolinek, Durosinmi, Zych a Krčík, naopak novými tvářemi jsou Boateng, Akinyemi, Bederka, Mrózek, Vrba a Antovski. „S průběhem přípravy jsem spokojený a myslím si, že jsme nachystání na těžké jaro,“ říká kouč.

Nálada v týmu je podle něho bojovná. „Zároveň je cítit to správné napětí a nažhavení. Všichni se těšíme, protože pauza byla fakt dlouhá. Všichni víme, o co hrajeme. Jsem rád, že si to kluci uvědomují. Nesmí ale zůstat u řečí, my to musíme ukázat na hřišti. Máme před sebou dohromady čtrnáct zápasů, může rozhodnout každý gól, každý bod. Musíme však vozit body i venkovních stadionů, venku, což se nám v první části sezóny moc nedařilo,“ dodává Tomáš Hejdušek, trenér MFK Karviná.