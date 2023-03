/FOTOGALERIE/ Jako na houpačce! Po brance Jaroslava Málka od 19. minuty v Jihlavě vedli 1:0, pak fotbalisté Karviné od 49. minuty naopak prohrávali 1:2. Cenný bod za remízu 2:2 v nedělním zápase 18. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY trefil Slezanům nakonec kapitán týmu Lukáš Budínský v 72. minutě.

Fotbalisté FC Vysočina Jihlava (ve žlutých dresech) v 18. kole druhé ligy remizovali v neděli doma s Karvinou 2:2. | Foto: Jaroslav Loskot

„V každém z poločasů byl lepší jeden tým. V tom prvním my, po přestávce určitě Jihlava, která tam měla dvě nebo tři jasné šance,“ vrátil se karvinský trenér Tomáš Hejdušek k průběhu nedělního duelu. „Byla tam tyč, vykopávali jsme i z prázdné brány. Kdybychom inkasovali, tak je asi po zápase. Jsem rád, že jsme na to dokázali zareagovat a podařilo se nám vyrovnat. Nakonec je to plusový bod z venku,“ oddechl si kouč Karviné.

V Jihlavě nastoupili Slezané v oslabené sestavě, trenér Tomáš Hejdušek postrádal kvarteto marodů Papadopulos, Bartl, Žídek a Antovski. „Chyběli nám tři nejzkušenější hráči. O to víc mě těší, že to kluci zvládli. Bod se vší pokorou bereme a jsme za něj rádi. Do příštího utkání se musíme ponaučit a navázat na výkon z prvního poločasu,“ připomenul kouč, že v dalším kole tým v neděli 19. března hostí od 17 hodin na městském stadionu rezervu ligové Sigmy Olomouc.

Do jarní části soutěže vstoupila Karviná před týdnem doma výhrou nad lídrem z Příbrami 1:0 a v tabulce se posunula z 5 na 4. místo.

Fotbalová FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - 18. kolo:

Vysočina Jihlava - MFK Karviná 2:2 (1:1)

Branky: 30. Araujo-Wilson, 49. Ogiomade – 19. Málek, 72. Budínský. Rozhodčí: Batík – Vodrážka, Pospíšil. ŽK: Lacko, Selnar - Soukeník, Málek, Mikuš, Boháč. Diváci: 317.

Vysočina Jihlava: Jágrik – T. Svoboda, Vedral, Gabriel, Peřina – Lacko (62. Shudeiwa), Tureček – Ogiomade, Selnar, L. Fila (85. Tall) – Araujo-Wilson (76. Zoubele). Trenér: Ondřej Smetana

MFK Karviná: Neuman - Soukeník, Krčík, Bederka, Žák (60. Memić) - Budínský, Boháč - Mikuš, Málek (80. Teplan), Rezek (60. Adeleke) - Boateng. Trenér: Tomáš Hejdušek.