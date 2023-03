Na gól čekala v Karviné tisícovka zmrzlých diváků hodinu. O to větší radost měli, že padl do sítě hostů. Z nařízené penalty po faulu na karvinského hráče ho dal v 61. minutě Málek. Příbramský brankář Melichar sice šel po balonu, ale ten se od jeho ruky odrazil přesně pod břevno. Druhý gól mohl přidat v nastavení ještě Mikuš, ale jeho obrovská šance mířila těsně vedle tyče branky hostů.

„Nemusely to být takové nervy, ale vítězství v zápase, který byl o jedné chybě a jednom gólu, si vážíme. Chci pochválit i soupeře, který není náhodou na prvním místě,“ radoval se karvinský trenér Tomáš Hejdušek ze zisku tří bodů.

„Hráčům bych vytkl nepovedené akce v závěru, mohli jsme výhru pojistit a dohrát utkání v klidu. To se nestalo a trnuli jsme do posledních vteřin. Po psychické stránce je to moc důležité vítězství,“ připomenul dramatické momenty domácí kouč, který si za své emoce v nastavení vysloužil od rozhodčích žlutou kartu.

V dalším kole čeká jeho tým zápas na hřišti aktuálně osmé Jihlavy.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - 17. kolo:



MFK Karviná - FK Příbram 1:0 (0:0)

Branka: 61. z penalty Málek. Rozhodčí: Křepský – Mojžíš, Lakomý. ŽK: 82. Žák, 90+6. Hejdušek (trenér) - 33. J. Jeřábek. Diváci: 1035.

Karviná: Neuman – Boháč (90+1. Teplan), Soukeník, Rezek (79. Bartl), Málek (79. Žák), Antovski, Bederka, Budínský (C), Mikuš, Boateng (62. Akinyemi), D. Krčík. Trenér: Tomáš Hejdušek.

Příbram: Melichar – Čejka, Fišl, Sakala, Vokřínek (69. Wágner), Petrák (C) (90. Jahić), Dudl (50. Švestka), Anih (69. Zeronik), Langhamer (69. Šimáček), Surmaj, J. Jeřábek. Trenér: Dušan Uhrin ml.