V kádru MFK chyběli Rafiu Durosinmi, který bude hostovat v mistrovské Viktorii Plzeň, Daniel Stropek zamířil do Příbrami, Antonín Svoboda do Vlašimi a Adam Krčík do prvoligové slovenské Skalice. Zpátky do Mladé Boleslavi se z hostování ve Slezsku vrátil Martin Rolinek, který bude nyní oblékat dres Prostějova. V Karviné skončil po vzájemné dohodě i Martin Šindelář.