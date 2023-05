/FOTOGALERIE/ Fotbalisté MFK Karviná porazili v nedělním utkání 28. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY rezervu pražské Slavie 3:0 a přiblížili se návratu do nejvyšší soutěže. Slezané mají před posledními dvěma zápasy čtyřbodový náskok na druhý Vyškov.

MFK Karviná - Slavia Praha B 3:0 (F:NL - 28. kolo, 21. 5. 2023). Domácí nedali Pražanům šanci. | Foto: MFK Karviná/Ivo Dudek

Karvinou poslal do vedení v prvním poločase Mikuš, po přestávce dorazili zachraňující se Slavii B Akinyemi s Málkem, kteří se trefili v rozmezí tří minut. V závěrečných dvou kolech hraje MFK ve středu ve Varnsdorfu a v neděli s Třincem.

„Byl to náročný zápas hlavně po psychické stránce a na začátku utkání to bylo vidět. Kluky musím pochválit, zvlášť za to, že hrajeme s novou obranou a potřetí za sebou jsme odehráli zápas s nulou vzadu,“ vykládal trenér Karviné Tomáš Hejdušek.

„Také chci pochválit soupeře, u kterého je vidět práce trenéra Jarolíma. Slávisté předvádějí rychlý kombinační fotbal a je těžké proti nim hrát. Minulý týden dali sedm gólů Jihlavě, tentokrát jim to tam naštěstí nepadlo. Druhý a třetí gól nás dostal do pohody,“ dodal Tomáš Hejdušek.

OBRAZEM: Baník titul neobhájil, Plzeň doma dokonala velký obrat. Co řekl Galia?

F:NL – 28. kolo (neděle 21. 5. 2023):

MFK Karviná – Slavia Praha B 3:0 (1:0)

Branky: 22. Mikuš, 59. Akinyemi, 61. Málek. Rozhodčí: Orel – Horák, Hádek. ŽK: Rezek (Karviná). Diváci: 2122.

MFK Karviná: Ciupa – Mikuš, Žák, Bederka (79. Traore), Antovski – Budínský, Boháč – Moses (63. Bartl), Málek (84. Mihalík), Memič (79. Rezek) – Akinyemi (63. Ezeh). Trenér: Hejdušek.

Slavia Praha B: Stejskal – Bořil (76. Hošek), Nikl, Kričfaluši (71. Švec), Konečný, Labík – Pech, Beran (71. Šmiga), Kopáček (71. A. Pudil), Šubert (71. Planka) – D. Hájek. Trenér: Jarolím.