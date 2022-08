Domácí vedli po půlhodině zásluhou kapitána Papadopulose, po přestávce vyrovnal Araujo-Wilson z Trinidadu a Tobaga. Tři body ale brali domácí, v 85. minutě rozhodl střídající Bartl. „Po čtyřech zápasech máme deset bodů, s čímž jsme spokojeni. Kdyby mi to někdo řekl během přípravy, tak bych mu asi klepal na čelo,“ řekl trenér Karviné Tomáš Hejdušek.

„Jinak tohle byly vydřené tři body. Soupeř byl ve druhé půli jasně lepší, my přežili velké šance, během kterých nás podržel Jirka Ciupa. Je ale fajn, že jsme i po inkasovaném gólu nesložili zbraně a rozhodli nejzkušenějšími hráči,“ dodal Tomáš Hejdušek.

„Po přestávce se naše hra zlepšila a my jsme byli ti, kteří diktovali tempo utkání. Dokázali jsme si vytvořit tři vyložené šance, které jsme neproměnili. Hráčům vlastně nemám co vytknout, hrábli si na dno a nebyli za to odměněni,“ dodal kouč Jihlavy Jan Kameník.

VIDEO: Karviná si poradila s Jihlavou. Takhle se po výhře 2:1 slavilo v kabině

4. kolo F:NL (sobota 20. 8. 2022):

Karviná – Jihlava 2:1 (1:0)

Branky: 28. Papadopulos, 85. Bartl – 69. Araujo-Wilson. Rozhodčí: Vokoun – Váňa, Černoevič. ŽK: Boháč, Ciupa – Křivánek, Svoboda. Diváci: 810.

Karviná: Ciupa – A. Krčík, D. Krčík, Soukeník, Žídek, Zedníček (69. Motyčka) – Mikuš (56. Cienciala), Boháč, Málek, Durosinmi (77. Memić) – Papadopulos (56. Bartl). Trenér: Hejdušek.

Jihlava: Jágrik – Křišťál, Vedral, Gabriel, T. Svoboda – Shudeiwa (46. Tureček), Piško – Křivánek (74. Ogiomade), L. Fila (46. Araujo-Wilson), Selnar – Zoubele (83. Tall). Trenér: Kameník.