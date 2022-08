Byl jedním z hrdinů. Jen ve druhém poločase zlikvidoval několik velkých šancí aktivně a kvalitně hrajícího soupeře. „Práce bylo opravdu dost a nevadilo by mi, kdyby jí bylo příště méně,“ hlásil čtyřiadvacetiletý karvinský odchovanec a bývalý mládežnický reprezentant.

„Lítalo to tam zprava i zleva. Jihlava hrála fakt dobře, kombinačně. Vyšla jí střídání, zahraniční hráči byli hodně nebezpeční. Když míč v nastavení proletěl kolem tyče, tak jsem si už fakt říkal, ať rozhodčí foukne konec,“ vykládal Ciupa.

Slezany poslal do vedení po půlhodině hry svou premiérovou brankou v sezoně kapitán Michal Papadopulos. „Jsem rád, že jsem se trefil. Jsem ale v pozici, že mě těší gól každého v týmu. Hlavně jde o to, abychom vyhrávali,“ řekl Papadopulos.

OBRAZEM: Karviná porazila Jihlavu a dotáhla se na první místo, rozhodl Bartl

„První poločas byl z naší strany daleko lepší. V tom druhém jsme ztratili rytmus, Jihlava hrála velmi dobře a vytvořila si několik šancí, které jsme i se štěstím přežili. Vítězství je pro nás po tom průběhu o to cennější,“ dodal Papadopulos.

Za Jihlavu srovnal Araujo, v závěru odpověděl Daniel Bartl. „Všichni v kabině cítíme, že to ještě není optimální. Víme, že druholigové zápasy jsou těžké. Potřebujeme ale sbírat body a to se nám daří. Snad to bude pokračovat,“ uzavřel Jiří Ciupa.

O další body do tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY bude usilovat Karviná v neděli 28. sprna od 10.15 hodin, kdy se představí na hřišti rezervy Sigmy Olomouc. Půjde o přímý souboj o první místo. Hanáci totiž zatím získali stejně jako Karviná deset bodů.