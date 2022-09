Domácí trenér Tomáš Hejdušek už měl k dispozici velkou posilu z ostravského Baníku Lukáše Budínského. Ani ten ale ztrátu neodvrátil. Do hry naskočil po hodině hry, kdy nahradil Boháče. Shodou okolností dalšího hráče, který je v klubu na hostování z Bazalů.

„Jsme smutní, protože je to během tří dnů druhá porážka. Výsledek je zklamáním, protože si myslím, že herně to až tak špatné nebylo. Proto nebyl důvod sahat do sestavy hned po přestávce. Nějaké šance jsme měli, dvakrát míč poskakoval na břevně. Musíme se z tohoto zápasu rychle otřepat a jít dál,“ řekl trenér Karviné Tomáš Hejdušek.

6. kolo F:NL (středa 31. 8. 2022):

Karviná – Táborsko 0:1 (0:0)

Branka: 63. Babacar. Rozhodčí: Černý – Hurych, Pospíšil. ŽK: Cienciala, Boháč, Zedníček, Papadopulos – Bezpalec, Provazník. Diváci: 1131.

Karviná: Ciupa – D. Krčík, Žídek, Zedníček, Boháč (60. Budínský) – Bartl (69. Málek), Soukeník – Durosinmi, Rezek (72. Papadopulos), Cienciala (60. Mikuš) – Memić (72. Zych). Trenér: Hejdušek.

Táborsko: Zadražil – Navrátil, Mezera, Bezpalec (75. Kone) – Tusjak, Bederka, Plachý, Kopřiva – Babacar (83. M. Šplíchal), Provazník (75. Tolno), Nešpor (61. Ledecký). Trenér: Kováč.