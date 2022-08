Oslabená Karviná v domácí premiéře otočila zápas s Vlašimí a má další tři body

„Já na to koukal nejprve z lavičky. Bylo to těžké utkání. Čekal jsem na chvíli, až tam budu moci jít a pomoct, nakonec to dopadlo dobře pro mě i celý tým. Je super, že jsme to nevzdali a zápas otočili. Díky patří taky skvělým fanouškům,“ řekl dvacetiletý záložník Sebastian Boháč, autor důležité branky na 2:2, který je v Karviné na hostování z ostravského Baníku.

F:NL - 2. kolo (5. 8. 2022):

MFK Karviná - Vlašim 3:2 (1:2)

Branky: 6. Nešický, 73. Boháč, 81. Durosinmi – 34. Suchan, 38. Suchan. Rozhodčí: Starý – Slavíček, Arnošt. ŽK: Cienciala, Málek, Žídek, Boháč – Hošek, Rigo, Breda. ČK: 32. Málek (Karviná). Diváci: 1224.

Sestava Karviné: Ciupa – A. Krčík, D. Krčík, Žídek, Rolinek (46. Zedníček) – Nešický (46. Boháč), Soukeník – Mikuš (81. Rezek), Málek, Cienciala (64. Bartl) – Papadopulos (46. Durosinmi). Trenér: Hejdušek.