Upřímně? Bylo to jednoznačně nejtěžší období od mého nástupu do funkce. Je to ale logické, odešlo hodně hráčů. Mužstvo jsme budovali za pochodu. Na druhé straně je někdy dobré začít budovat od základu společně s novým realizačním týmem.

Bylo nevyhnutelné udělat tolik změn?

Rozhodně. Spoustě hráčů končily smlouvy, někteří měli kontrakt výhradně na nejvyšší soutěž a někteří hráči nechtěli hrát v našem dresu druhou ligu. Taková byla realita.

OBRAZEM: Karviné vyšel vstup do sezony náramně, ovládla derby v Třinci

Co bylo nejdůležitější při sestavování mužstva?

Sehnat trenéra a realizační tým. Potom už jsme začali společnými silami budovat tým tak, aby byl konkurenceschopný.

Už vás květnový sestup z první ligy přebolel?

Bolelo to, ale naštěstí jsem neměl moc času to řešit, protože jsem vlastně takřka okamžitě začal pracovat na novém týmu. Poslední roky mě naučily, že na něčem špatném se dá najít i nějaké pozitivum. Pevně věřím, že se to ukáže na konci této sezony.

S aktuálním kádrem jste spokojen?

Máme kvalitní a široký kádr. Navíc příprava byla jedna z nejtvrdších. Kondiční trenér Juraj Kubišta dával hráčům zabrat. Ale pokud se naskytne možnost získat kvalitního hráče, tak se tomu nebudeme bránit. I teď aktuálně máme některé v hledáčku.

Předpokládám, že máte v plánu okamžitě postoupit zpět mezi českou elitu. Je to tak?

Jednoznačně. Chceme se vrátit do nejvyšší soutěže. Postup je jasný cíl. S tím úzce souvisí začít konečně vyhrávat na domácím stadionu před vlastními fanoušky. Když budeme vítězit, lidé se budou na stadion rádi vracet. Jejich podporu vážně potřebujeme a přejeme si, abychom zase měli z fotbalu společnou radost jako třeba před šesti lety v postupové sezoně. To byla fantazie.

Kdo podle vás patří k největším favoritům na postup?

Pražská Dukla, nebezpečná bude i Opava a určitě ještě někdo další vyskočí. Věřím, že k favoritům patříme i my.